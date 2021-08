Geisy Arruda abaixa o short e exibe resultado de massagem em parte íntima

Mais uma vez, Geisy Arruda publicou imagens íntimas de um momento inusitado nas redes sociais. Acostumada a ousar e não se importar com a censura, a influencer compartilhou com os seguidores do Twitter, na segunda-feira (9), uma selfie no estilo “Boomerang”. As informações são do Portal Metropolitana FM.

Ao mostrar o resultado de uma massagem modeladora, ela chamou atenção pela boa forma em frente ao espelho. Esse foi mais um dos registros que Geisy sempre faz ao terminar suas sessões de massagem.

Os internautas adoraram a exibição da musa e deixaram vários likes na postagem. Muitos fãs elogiaram a beleza da influencer e até se ofereceram para fazer a massagem no bumbum de Geisy.

