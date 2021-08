Geisy Arruda compartilha look balada e decote quase deixa os seios fartos escaparem

A noite de sábado (31) e madrugada deste domingo (1º) foram boas para Geisy Arruda. Para a balada, a influencer compartilhou o look escolhido para se divertir. O decote profundo e super sexy chamou a atenção dos seguidores e quase deixou escapar os seios fartos da musa do Instagram.

“Frozen vai com calma aí sua emocionada!”, brincou Geisy sobre o frio que enfrentaria saindo de casa, na legenda da foto com o look completo.

E outra imagem, de mais perto, os seguidores puderam ver detalhes do decote generoso da influencer.