De lingerie e sem calcinha, Geisy Arruda deixa escapar parte íntima: ‘Tem que mostrar’

Exibindo as curvas e ousando nos cliques sensuais, Geisy Arruda elevou o clima na Web. Com foto proibida, a musa deixou os fãs enlouquecidos com uma imagem seminua nas suas redes sociais. As informações são do Observatório dos Famosos.

Usando apenas uma lingerie preta, a influencer mostra mais do que devia e deixa os seguidores em polvorosa.

Os fãs se apressaram para deixar as curtidas e comentários na publicação. “Bela e bonita você é”; “Você é um tesão mulher”; “Moça, muito linda”; “Meu Deus”; “Amei esta foto”; “Delícia”; “Top”; “Beleza rara”; “Tem que mostrar tudo né”; “Gostosa”, foram alguns elogios no post.