Fogo em vegetação assusta moradores de Melgaço, no Marajó; vídeo

Um incêndio foi registrado, no final da tarde de quinta-feira (22), em um terreno de vegetação rasteira no município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó. No começo da noite, as chamas foram controladas. As informações são do Notícias Marajó.

Segundo o prefeito de Melgaço, Tica Viegas, ninguém se feriu e não houve grandes danos materiais, já que casas não foram atingidas. Ao site, o gestor explicou que o fogo começou no bairro de Tucumã, próximo a uma arena de futebol.

Sem unidade do Corpo de Bombeiros ou brigadas de controle a incêndios na cidade, foram os próprios moradores que controlaram as chamas, com o auxílio de tratores e com pequenas quantidades de água, além da ajuda do muro da arena que impediu que as chamas se alastrassem.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra curiosos se aproximando do fogo e, também, pessoas tentando levar pertecentes para longe do incêndio.