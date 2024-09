Ex-Gang do samba fala sobre falta de apoio em quadro de depressão: 'As pessoas são cruéis'

A ex-dançarina Rosiane Pinheiro, conhecida nos anos 90 como integrante do grupo de axé Gang do Samba, desabafou nesta terça-feira (10) sobre a falta de apoio durante um momento delicado de sua vida. Rosiane revelou que, ao enfrentar depressão e pesar 100 kg, não contou com o apoio das pessoas próximas.

"Tive apoio de DEUS! Porque até as pessoas que estavam ao meu lado só me colocavam e me deixavam ainda pior, as pessoas são cruéis! Foi uma fase MUITO difícil, mas ali eu aprendi muito também", desabafou a dançarina ao responder uma pergunta de seguidores no Instagram.

Aos 50 anos, Rosiane passou recentemente por uma lipo HD, visando retirar gordura e definir o abdômen, além de realizar enxertos nos glúteos e nas partes íntimas. Ela relatou que sempre foi alvo de críticas em relação ao corpo, o que afetou seu estado psicológico.

"Durante muito tempo eu me calei com muitos comentários, eu ficava mal, chorava muito, depressiva, com crise de ansiedade, dentre outras coisas. Ficava sem saber o porquê de tanto ataque, uma pessoa vir da opinião no que você não pediu. As pessoas me dizem para não dar palco, não responda, não perca seu tempo (...) Só que esqueceram que Rosi cansou. Cansei de sofrer, de chorar, vendo e ouvindo e ficar quieta", afirmou.

Duas semanas atrás, Rosiane expôs outro ataque que recebeu nas redes sociais, quando uma internauta comentou sobre suas celulites. Em resposta, a dançarina, que havia postado um vídeo de biquíni enquanto renovava o bronzeado, rebateu a crítica de forma direta: "Olha que ousadia dessa safada. Cheia de celulite, mas 50 anos, poderosa e gostosa. Você paga o meu mercado? Paga a minha academia? Não! Então toma vergonha nessa cara. E quando você chegar aqui, com essa idade, com esse corpo e essa beleza, aí você me diz alguma coisa".

Rosiane Pinheiro ficou famosa ao conquistar o segundo lugar no concurso "A Morena do Tchan", em 1997, vencido por Scheila Carvalho. No ano passado, ela recriou a capa de um ensaio nu que protagonizou em 1998, causando grande repercussão. Na ocasião, Rosiane também anunciou sua entrada em plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy.