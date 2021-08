Estrelas de site erótico ganham 270 vezes mais do que médicos e jornalistas

Um estudo feito pelo pelo MrQ comparou os lucros entre perfis famosos no site de conteúdo adulto OnlyFans e a renda anual de alguns trabalhadores, como médicos e jornalistas, com base na remuneração oferecida no Reino Unido. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o levantamento, um dos principais perfis da plataforma é o da modelo que tem como user o nome 'gem101'. Sua média anual de ganhos com o site é de US$ 29,4 milhões, o que equivale a mais de R$ 150 milhões. A décima conta mais famosa é a da também modelo 'capriceG92', que ganha anualmente US$ 4,3 milhões, o equivalente a mais de R$ 20 milhões.

A renda das modelos foi comparada a de médicos tradicionais britânicos, com mais de 20 anos de carreira. O faturamento anual desses profissionais não passa de US$ 109 mil, ou seja, R$ 571 mil.

Veja mais:

[[(standard.Article) ‘Quando ensinava, vivia apertada financeiramente’, diz ex-professora que ganha 537 mil no OnlyFans]]

Com base nos dados, o relatório indicou que "médicos no auge de sua carreira ganharão uma média de pouco mais de US$ 109 mil por ano, cerca de US$ 9,1 mil por mês. As principais modelos como gem101 ganham mais do que 22 vezes mais em apenas um mês. Isso é quase 270 vezes mais por ano”.

Outras profissões, como a de jornalista e professor, também foram analisadas. No caso de um jornalista, o ganho anual é de cerca de US$ 52 mil - o que equivale no Brasil a R$ 272 mil. Já um professor britânico ganha, em média, US$ 48 mil por ano - pouco mais de R$ 250 mil.

[[(standard.Article) VÍDEO: vaza gravação de Anitta rebolando e mostrando parte íntima no ‘OnlyFans’]]