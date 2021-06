Com os seios fartos, MC Mirella publica vídeo massageando região íntima

A funkeira MC Mirella não economizou na sensualidade na noite da última terça-feira (22), ao publicar uma sequência de vídeo em que aparece usando um look mínimo, cobrindo com as mãos os seios e instigando os internautas. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Na legenda do clique, a cantora mostrou alguns trechos do seu conteúdo exclusivo. Mirella também compartilhou outro registro, em que aparece empinando o bumbum usando uma calcinha fio dental. “Quer mais?”, perguntou ela.

Os fãs não pouparam elogios à boa forma da funkeira. “Assim você acaba com o meu casamento”, escreveu um seguidor. “Gostosa”, disse outro. “Gata”, disse uma terceira.