Em posição inusitada, MC Mirella posa seminua com região íntima em destaque

A funkeira MC Mirella levou os fãs à loucura na noite da última segunda-feira (21), ao publicar nas redes sociais um clique quente, no qual exibiu toda sua boa forma e colocou o bumbum para jogo. Mas, um detalhe em especial chegou a atenção dos internautas: a tatuagem da cantora. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Na foto compartilhada no Instagram, a artista aparece em uma posição sugestiva, sentada de quatro em uma cadeira e usando um calcinha minúscula, mostrando todos os detalhes da sua tatuagem. A publicação foi utilizada por Mirella para chamar os fãs ao seu site de conteúdos exclusivos.

“Gostosa”, elogiou uma fã. “Tenha piedade dos seus fãs, Mirella”, escreveu outra. “Rabão”, disse um terceiro.