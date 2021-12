Atriz pornô revela ter sofrido lesões graves durante filmagens de filme

Em entrevista ao podcast 'The Plug', a atriz pornô Adriana Chechik revelou ter sofrido lesões graves durante as gravações de cenas de conteúdo adulto. A estrela, que já está na indústria pornográfica há mais de cinco anos, tem 3,3 milhões de seguidores no instagram e produz materiais exclusivos para o OnlyFans. As informações são da Monet.

"Eu estou realmente com o pescoço ferrado agora. Estou com um nervo comprimido e minhas vértebras C6 e C7 estão fora do lugar”, disse ela, que ainda afirmou ter uma hérnia de disco e que seu 'tronco cerebral' foi deslocado. Sobre sua recuperação, Adriana declarou que, assim como atletas de alto rendimento, toma um banho de gelo após as filmagens para ajudar seus músculos a se recuperarem.

VEJA MAIS

Mesmo com os cuidados, ela foi proibida por seu médico de participar de uma orgia. "Ele estava tipo, ‘Você pode, por favor, esperar um ano por isso? Você pode deixar seu corpo se curar adequadamente?' E eu disse,' Não, eu tenho que fazer isso'. Ele disse, 'Por favor, se cuide!'".

Apesar das lesões retratadas pela atriz, a indústria pornográfica é mais conhecida por causar danos à saúde mental dos atores e atrizes, já que muitos acabam virando dependentes de drogas e tendo depressão.