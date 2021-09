Após sexualizar o serial killer Lázaro, Geisy Arruda é punida pelo Instagram: ‘Só uma gracinha’

Geisy Arruda, que além de influencer é escritora de contos eróticos, se inspira em vários temas atuais para suas histórias. Desde o preço em alta da carne, a pandemia ou até mesmo a fuga de Lázaro Barbosa, caso que repercutiu em todo o Brasil, já foram contados por ela. Usando a figura do criminoso, Geisy publicou um conto e acabou sendo penalizada pelo Instagram. As informações são do UOL.

Essa história foi publicada no podcast da musa. E quando ela tentou promover o conto no Instagram, foi surpreendida com a censura da rede social.

“O Instagram derrubou a minha divulgação, tomei uma penitência. O Instagram falou que eu estava fazendo apologia ao crime. Fui quase cancelada. Só porque eu quis fazer uma gracinha. Não era o serial killer, mas aquele baiano com aquele corpo atlético no meio do mato. Eu estava olhando pelo lado sexual, e não julgando a pessoa do Lázaro. Eu estava viajando na put***, né?”.

Geisy disse que recebeu uma notificação quando a publicação foi derrubada: “Tiraram do ar e mandaram uma notificação. E ainda colocaram, 'você corre o risco de perder a sua conta'. Quase me lasquei por causa do Lázaro e essa minha criatividade. Fui suspensa e ainda levei uma ameaça. A minha sorte é que eu já sou cancelada mesmo e não deu em nada”, brincou.

