Com biquíni transparente, Geisy Arruda posta #TBT e agita a Web: ‘Garota rosa choque’

Na tarde da última quinta-feira (2), Geisy Arruda caprichou na escolha do #TBT ("Throwback Thursday”), ou “de volta à quinta-feira”, e levou os internautas à loucura com um modelito transparente, na praia. As informações são do Portal Metropolitana FM.

Usando um biquíni elaborado e com vários detalhes em pink e transparentes, que deixavam suas curvas em evidência, a influencer mostrou toda a sensualidade. Na legenda ela escreveu “Pink Girl”, fazendo uma brincadeira com essa que seria a sua cor preferida.

Os seguidores deixaram centenas de likes e comentários exaltando a beleza e boa forma de Geisy. “Maravilhosa”, “A cor rosa que deu fama pra ela”, “Realmente essa cor combina com você”, “Deusa”, foram alguns dos elogios que os internautas escreveram.