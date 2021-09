Geisy Arruda revela sexo em carro de aplicativo e cena de enforcamento

Geisy Arruda voltou a falar do lançamento do seu livro, "Não Apague o Meu Fogo: Queime Comigo", terceira obra da influencer digital. Geisy deu 'spoiler' de alguns contos que estarão registrados e revelou situações inusitadas, como sexo no Uber. As informações são do Metrópoles.

"Resgatei algumas transas antigas. Uma do Uber tive que colocar. A do Batom Vermelho também. Ela faz sexo oral enquanto o cara dirige. Tem o conto do Enforcamento. Durante uma transa o rapaz quis me enforcar. Também é verídico. O legal dos meus livros é não saber exatamente o que é verídico. Não gosto de deixar nada óbvio. Quero que as pessoas pensem, onde essa louca foi enforcada?", comentou.

Geisy, além do livro, está sempre falando abertamente sobre sexo em seus canais oficiais na internet. A moça também comentou a dificuldade de ter momentos íntimos ao longo da pandemia do novo coronavírus.

'Infelizmente, vivemos nessa pandemia e não tem como fugir disso. Nada mais broxante no mundo do que a covid. Comecei a pensar, não posso escrever contos de coisas que as pessoas não estão vivendo. Os contos foram feitos como se as pessoas estivessem em casa", reforçou.