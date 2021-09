De biquíni, Geisy Arruda empina o bumbum ao lado de placa ‘perigo’ e detalhe impressiona

Na tarde desta sexta-feira (03), Geisy Arruda voltou a agitar as redes sociais após publicar um clique onde aparece aproveitando um dia de praia. A musa, que gosta de causar na Web, impressionou os fãs e garantiu centenas de likes. As informações são do Portal Metropolitana FM.

Curtindo a estadia e os passeios pelas praias do Nordeste brasileiro, Geisy tem compartilhado com os seguidores alguns cliques bem ousados. Desta vez, ela postou uma imagem onde aparece ao lado de uma placa escrito ‘perigo’. E o clique contou mais de mil curtidas em menos de 20 minutos.

Os fãs adoraram a postagem que destacava o bumbum e a boa forma da influencer. Vários deles deixaram diversos comentários elogiando a musa: “Uma sereia deliciosa”, “Se essa deusa me levasse para passear com ela…”, “Esse perigo é muito bom”, foram algumas das declarações dos internautas.