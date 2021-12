Andréa Beltrão defende masturbação feminina e diz que prazer precisa ser discutido

Em uma entrevista ao Fantástico, exibida na noite de domingo (19), Andréa Beltrão defendeu a masturbação feminina após uma polêmica cena da sua personagem Rebeca, da novela 'Um Lugar ao Sol', viralizar nas redes sociais. Na ocasião, a mulher opta por buscar prazer sozinha no lugar de manter relações sexuais com seu marido. As informações são do Uol.

"Quem não se masturba?", questionou a atriz. Sobre as diversas críticas à cena, Andréa declarou que o momento exibido era algo necessário. "Desnecessário é o que não precisa mais ser discutido, e a masturbação precisa ser discutida. O prazer feminino precisa ser discutido. Precisa ser descolado desse lugar da vulgaridade", completou.

Ainda no bate-papo, a artista contou que se irrita com questionamentos sobre quando entrou na menopausa e disse que se identifica com sua personagem. "Eu me acho a Rebeca, eu tenho muito dela, e ela tem de mim. Quando eu vou ao médico e me perguntam quando entrei na menopausa, até essa pergunta me irrita. Isso parece que é uma pergunta tipo 'Quando você morreu?', 'Quando você parou de sentir prazer?'. Eu não me sinto confortável. Será que a gente não tem outra forma, mais leve, de falar do assunto?", comentou.