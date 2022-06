Iza lança "Fé" e fala das dificuldades em trajetória artística

De todos os trabalhos feitos por isso, “Fé” é o que mais tem identificação de acordo com Iza. Se despindo de críticas e sem se importam tanto com elas, a cantora conta falou sobre este novo trabalho, que já está disponível nas plataformas digitais e no Youtuber.

Nas imagens do vídeo clipe, encontramos cenas fortes e reflexivas, como uma escada de pessoas, cuspe, xingamentos e ainda pessoas tentando pegar a cantora. Iza conta que em muitas cenas, feitas com muita realidade, os bailarinos terminavam e logo em seguida pediam desculpas para ela.

Sobre o cuspe, ela garante que queria uma textura bem real, e chegou a pedir para que o ator não bebesse água por um tempo. “Foi uma decisão criativa, uma escolha minha: ‘como eu posso ilustrar que a mulher preta é a pessoa mais desrespeitada do mundo?’ Eu tinha muito a imagem do bicho de sete cabeça do Hércules, da mitologia, de quanto os problemas através dos julgamentos dos outros vira algo muito maior. Eu queria ser desrespeitada nesse sentido, criar um atrito, ilustrar isso”, explicou.

Fazendo parte da composição de “Fé”e do roteiro do videoclipe, Iza mostra alguns elementos escondidos nas cenas, mas com grande representatividade. Além da religiosidade presente neste trabalho, a cantora apresenta ainda alguns momentos vividos por ela durante a sua caminhada musical, como críticas, haters e julgamentos.

“O momento mais decisivo na minha vida, quando eu precisei de fé, foi entre 2016 e 2017. Precisei acreditar no meu trabalho e seguir mesmo diante dos boletos vencendo. As coisas ainda aconteceriam e que eu precisava acreditar, continuar persistindo assim. Então acho que esse foi o momento que foi bem decisivo pra mim. Não foi o momento em que minha carreira já estava acontecendo, mas foi um momento que com certeza definiu minha carreira até aqui senão não eu não teria seguido em frente”, relembra.

FÉ

“Fé” é composta por Iza, Sérgio Santos, Pablo Bispo, Ruxell, Lukinhas, Henrique Bacellar, Junior Pierro e Fabinho Negramande. A letra fala um pouco sobre a trajetória da cantora desde a infância, as batalhas que travou e a gratidão por tudo o que conquistou.

Gravado em São Paulo, o videoclipe teve roteiro escrito pela cantora e Felipe Sassi, que também assina a direção do curta.

Foram 50 bailarinos, formados em dança contemporânea, utilizados nas imagens.