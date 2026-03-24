Autônomo Luiz Carlos Barbosa denuncia descarte irregular de lixo na travessa Alferes Costa

Os moradores da travessa Alferes Costa, no cruzamento com o canal da Pirajá, no bairro da Pedreira, precisam lidar há meses com o descarte irregular de lixo e entulho. Quando chove, o lixo entope os bueiros e também é levado para o canal, que acaba transbordando e causando alagamentos na área. O autônomo Luiz Carlos Barbosa detalha a situação, em registro feito no dia 18 de março.

Segundo o autônomo, a Prefeitura de Belém recolhe o lixo, mas os próprios moradores realizam o descarte irregular. “O povo não para de jogar, virou doença. É triste ver uma situação assim; no Carnaval ficou cheio”, diz Luiz Carlos. Apesar de reconhecer que há uma ação de limpeza, o autônomo acredita que não é suficiente, por conta da grande quantidade de lixo.

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“Quando o canal transborda, culpam a população. Só que o prefeito só limpa lá na esquina da Doutor Freitas, está lá uma draga para limpar o canal, mas aqui ele não passa para limpar. Isso é uma falta de respeito com a população, pagamos os impostos direitinho e não temos direito a uma limpeza”, desabafa o morador da área.

Para Luiz, uma possível solução seria uma frequência maior de caminhões para recolher lixo no local, em virtude da alta demanda. No inverno amazônico, a situação fica ainda mais difícil, já que as chuvas são mais frequentes e quando chove, o lixo entope os bueiros e também é levado para o canal pela água. O local passou a alagar mais com o clima.

“Enche tudo, o pessoal até nada no meio da rua. A água chega na cintura; todo mundo sofre com esse alagamento. A água leva tudinho esse lixo, o que é pesado fica, o que é leve a água leva”, diz.

Luiz conta que já chegou a chamar a atenção de quem descarta o lixo. “Ontem, o rapaz estava jogando um sofá, eu disse para ele não jogar. Ele disse que o direito que eu tenho ele também tem, mas eu falei que não jogo lixo, diferente dele. A gente fala e corre risco até de apanhar, porque o pessoal é ‘rebarbado’ aqui”, finaliza.

Em nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), da Prefeitura de Belém, informou que “enviará uma equipe de limpeza urbana à travessa Alferes Costa, no cruzamento com o Canal da Pirajá, no bairro da Pedreira, para realizar a remoção imediata do lixo e entulho acumulados”.

"A secretaria ressalta que o descarte irregular de resíduos em via pública é crime ambiental e orienta a população a utilizar os serviços oficiais. Para solicitar a coleta de entulho, os moradores podem acionar o Disque Entulho no número (91) 98405-3100, ou levar os resíduos diretamente ao Ecoponto da prefeitura, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, que está estruturado para receber diferentes tipos de materiais de forma adequada”, diz o posicionamento da secretaria.

A gestão municipal reforça que a manutenção da limpeza urbana depende da colaboração de todos e que as denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima pelo número 153.