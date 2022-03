Bons hábitos ajudam a melhorar a saúde e a qualidade de vida

Viver mais e com saúde é um objetivo que exigiu novas rotinas, com a pandemia. O distanciamento social, o trabalho em home-office e a maior exposição a telas impuseram novos desafios à saúde. Foi necessário ficar mais atento a fatores e comportamentos para manter o corpo e mente saudáveis.

O psicólogo Glauber Paiva Reis, do Grupo Cynthia Charone, instituição referência em saúde e promoção da qualidade de vida, explica que a pandemia da covid-19 reforçou a necessidade de atitudes mais saudáveis.

“A pandemia trouxe para as pessoas um olhar mais delicado sobre a saúde, destacando a importância da atenção com o corpo e o emocional. As novas estruturas de cuidado com a saúde, potencializadas pelo atendimento online, facilitaram várias práticas, como as atividades físicas à distância. Isso ocasionou um impacto de saúde positivo, pois podemos tratar de saúde em qualquer lugar”, destaca.

Glauber Paiva Reis afirma que o Grupo Cynthia Charone busca oferecer um serviço completo e multidisciplinar (Arquivo Pessoal)

Cuidados simples também podem ter um grande impacto na qualidade de vida. Por exemplo, a importância de manter-se hidratado. Ingerir água ajuda o corpo a realizar atividades essenciais, como digestão e circulação sanguínea. A hidratação faz com que o cérebro mantenha a energia, memória e atenção, evitando dores de cabeça, confusão mental e dificuldades de concentração.

Cuidado com a mente

Problemas que afetam a saúde emocional provocam queda significativa na qualidade de vida. “Por isso, medidas preventivas são indispensáveis. A medicina de estilo de vida veio como uma ferramenta de trabalho que deve ser explorada. Quando falamos em qualidade do sono, melhor alimentação, manejo do estresse, eu consigo unificá-los aqui no Grupo Cynthia Charone e trabalhar de forma efetiva com cada um deles, possibilitando um cuidado preventivo ou de intervenção, caso necessário”, diz o psicólogo.

Outros hábitos que podem ajudar a conservar a mente e o corpo saudáveis são: ler livros; assistir filmes; praticar um hobby; e fazer meditação e relaxamento, pois são atividades benéficas para a saúde mental.

Ajuda profissional

Glauber Paiva Reis também chama atenção para o acompanhamento profissional. “No Cynthia Charone, buscamos oferecer um serviço mais completo possível. Temos várias especialidades que atuam de forma multi e interdisciplinar.”, explica.

