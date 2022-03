Alzheimer: confira os principais sinais e como tratar os sintomas da doença

Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), há no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. No Brasil, esse número também é alto, sendo estimado em 1,2 milhão de brasileiros com a doença. Para agravar esse quadro, a maior parte das pessoas convive com o Alzheimer, mas sem o diagnóstico, o que dificulta o tratamento.

Com o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce, a campanha “Fevereiro Roxo” foi criada em 2014 para promover a conscientização em relação a três doenças: Alzheimer, Lúpus e Fibromialgia. Apesar de serem distintas, as três doenças têm algo em comum: não possuem cura. Por isso, é importante ficar atento aos principais sintomas do Alzheimer para ajudar no reconhecimento precoce da doença.

Por ser uma doença com prevalência em idosos, algumas pessoas podem não perceber a diferença entre as características do envelhecimento e os primeiros sinais do Alzheimer. "Porém, esquecimentos de fatos recentes, repetir a mesma pergunta várias vezes, apresentar mudança do comportamento habitual, perder-se em locais conhecidos e ficar desorientado frequentemente no tempo e espaço não são alterações do envelhecimento”, alerta Niele Moraes, coordenadora do serviço de geriatria e gerontologia do Grupo Cynthia Charone.

A coordenadora Niele Moraes afirma que os familiares devem estar atentos a sinais como mudança do comportamento habitual e esquecimentos frequentes (Divulgação/Grupo Cynthia Charone)

Então, a partir do diagnóstico da doença, o procedimento recomendado é procurar logo um especialista para acompanhar o paciente, para que ele possa manter o máximo possível de independência e evitar complicações. “Infelizmente, não temos tratamento disponível até o momento para curar ou reverter os efeitos da doença, porém, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, melhor a evolução, lentificando a progressão da doença e reduzindo o risco de complicações”, explica Niele Moraes.

Em Belém, o Grupo Cynthia Charone oferece o “Programa Novas Lembranças”. O programa inclui atividades desenvolvidas especificamente para pessoas com a doença de Alzheimer, além do apoio a familiares, por meio do acompanhamento com serviço social e psicologia. Entre as ações ofertadas para o paciente estão a prática de exercícios físicos, terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiologia, nutrição e atividades de artes em saúde, como dança e instrumentos musicais.

Niele Moraes reforça a importância de ter profissionais capacitados no tratamento da doença. "Nosso Grupo conta com profissionais especialistas em gerontologia, capacitados para acompanhamento de pacientes com Alzheimer. Isso é importante para saber lidar com as alterações cognitivas e comportamentais que esses pacientes apresentam nas diferentes fases da doença. Além disso, atuamos em equipe multiprofissional, de forma integrada”, afirma a coordenadora do serviço de geriatria e gerontologia do Grupo Cynthia Charone.

Confira abaixo os principais sinais de alerta da doença de Alzheimer

1 - Perda de memória: Na fase inicial da doença um dos sintomas com maior frequência é o processo de esquecimento de informações recentes, como datas, eventos ou nomes de pessoas da família.

2 - Perda da noção de tempo e desorientação: Pessoas com Alzheimer podem ficar desorientadas com as mudanças das estações do ano e da passagem do tempo, com dificuldade para entender determinadas ações que não estejam ocorrendo naquele instante.

3 - Dificuldade em executar tarefas familiares: Atividades diárias simples se tornam cada vez mais difíceis. Quem tem Alzheimer pode ser incapaz de preparar partes de uma refeição ou esquecer-se de que já comeu.

4 - Problemas de linguagem: Acompanhar ou inserir-se numa conversa se torna uma dificuldade para pessoas com Alzheimer. Elas podem parar no meio da conversa e não saber como continuar determinando assunto.

5 - Alterações de humor e personalidade: A doença de Alzheimer faz com que a personalidade das pessoas fique confusa, desconfiada, deprimida, com medo ou ansiosas. As irritações se tornam frequentes e muitas vezes não há razão para isso.

6 - Afastamento do trabalho e da vida social: Pessoas com Alzheimer podem começar a abandonar os seus hobbies, atividades sociais e projetos de trabalho devido a dificuldade de cumprir as tarefas.

