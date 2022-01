"Vitória da gay que canta forró", comemora Pabllo Vittar sobre show no Coachella

Pabllo Vittar foi anunciado como um dos artistas que farão parte do festival Coachella, nos Estados Unidos. O nome da artista no cartaz do evento causou um burburinho na web e foi celebrada com enorme entusiasmo pela artista.

Nas redes sociais a cantora mostrou tamanha alegria e os fãs também vibraram.

"Vitória da gay que canta forró", pode ler-se na sua conta oficial de Twitter. "Podem falar o que quiserem", lê-se ainda na publicação seguinte.

Pabllo não é a única artista brasileira anunciada para o festival, Anitta é outro dos nomes em cartaz. As duas cantoras atuam no Coachella, nos dias 16 e 23 de abril.