Confira o que fazer em caso de ataque de piranhas

No período de férias escolares e veraneio, é natural que aumente a presença de banhistas em rios e igarapés como forma de fugir do calor. Porém as pessoas que visitam esses locais tem se manter atentas, pois os ataques de piranhas se tornam mais recorrentes nestas épocas também.

Um dos fatores que atraem esses animais são restos de comidas deixados às margens dos rios, o que acaba sendo mais frequente com a presença de turistas. As piranhas são vorazes, geralmente andam em grupo e atacam muito rapidamente. Saiba abaixo quais recomendações seguir caso seja atacado por elas.

O que fazer se for mordido por piranhas?

Se uma pessoa for mordida por uma piranha, o primeiro passo é se retirar imediatamente da água, para que não sofra outros ataques. Em seguida, se deve fazer a higienização do ferimento com água e sabão, para evitar uma infecção bacteriana, e estancar o sangue da área afetada.

Em casos de mordidas mais profundas, recomenda-se procurar o atendimento médico imediatamente, para o tratamento da ferida e para tomar vacina antitetânica.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)