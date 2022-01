Vaza áudio de Lexa após briga entre funcionárias na sua casa

Um áudio gravado por Lexa viralizou na mídia e foi divulgado pela Coluna LeoDias. As mensagem ocorreram logo após duas de suas funcionárias, Ana e Ludmilla, terem se agredido.

A cantora se mostra preocupada, principalmente com o estado físico de ambas. No áudios ela tenta entender o que aconteceu, mas as mulheres não entram em um acordo sobre quem começou a briga

Lexa divulgou uma nota nesta quinta-feira, 13. Ela conta que foi acordada com socos na porta de seu quarto e, ao sair para entender o que estava acontecendo, se deparou com as duas mulheres brigando e se batendo. A cantora disse que conseguiu impedir que a confusão continuasse e, enquanto conversava com as funcionárias, uma delas pediu demissão.

“Gente essa aqui é a minha casa, minha casa não é lugar de ninguém ficar se batendo, se uma brigou com a outra. Minha casa não é lugar pra isso, isso não é certo. O que aconteceu? Uma se estressou… você deu um tapa nela primeiro, foi isso?”, pergunta tentando entender a situação.

Ana e Ludmilla se alteram enquanto tentam explicar quem começou a briga, mas não chegam a um consenso. “Gente, olha como vocês estão machucas!”, comenta Lexa apreensiva.

Na ocasião, a cantora liberou as funcionárias para irem para casa enquanto uma decisão era tomada, mas uma delas pediu demissão logo em seguida, alegando que a outra mulher precisa mais daquele emprego.

Na nota, Lexa ainda contou que todos os pagamentos previstos por lei foram efetuados. “Aproveito a oportunidade para informar que toda documentação foi devidamente assinada e registrada digitalmente. Todos os pagamentos previstos pela lei foram efetuados e não há quaisquer pendência financeira trabalhistas em aberto”, escreveu.

Ouça o áudio na íntegra: