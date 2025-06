Voo da Azul para Madri tem falha; avião dá voltas por mais de 1h e retorna a aeroporto

Um avião que decolou do aeroporto do Recife, com destino a Madri, na Espanha, na madrugada desta sexta-feira, 13, deu voltas sobre o oceano durante mais de uma hora e retornou para a capital de Pernambuco.

Os passageiros desembarcaram em segurança. Foi a segunda vez na semana que a situação ocorreu. Na terça-feira, 10, o avião também deu voltas no mar antes de retornar para o aeroporto.

A Azul diz que o retorno foi solicitado por questões técnicas e que a decisão se deu de forma preventiva, de acordo com os protocolos de segurança operacional. Os clientes foram desembarcados em segurança.

Um voo extra operado pela Azul está programado para esta sexta-feira, com partida às 19h10 do Recife.

O voo AD8000, operado pela EuroAtlantic Airways, parceira da Azul, tinha previsão de sair às 19h10 e deveria chegar a Madri às 8h30 desta sexta. O voo só decolou às 23h25 e, segundo relato de passageiros em redes sociais, menos de uma hora depois começou a dar voltas sobre o oceano. O avião, um Boeing 767-300, aterrissou de volta no aeroporto do Recife às 2h30 desta sexta.

A rota Recife-Madri é nova e teve o voo inaugural na terça-feira - um voo que também não se completou. A linha resulta de uma parceria entre a Azul e a EuroAtlantic. Serão feitas viagens regulares às terças, quintas e domingos, com retorno às segundas, quartas e sextas-feiras.

A Azul não deu detalhes do problema técnico que levou a tripulação do voo AD8000 a solicitar retorno para o aeroporto do Recife, mas diz que foi medida preventiva seguindo protocolos de segurança. Destaca que o pouso ocorreu sem qualquer intercorrência e os passageiros desembarcaram em segurança.

"Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir segurança de suas operações, valor primordial da Companhia", diz a nota.

No voo de terça-feira, que também retornou ao aeroporto de Guararapes, no Recife, o comandante informou os passageiros que a aeronave faria o retorno por questões técnicas. Isso aconteceu quando alguns passageiros questionavam os comissários de bordo sobre o avião dando voltas ainda perto da costa.

Na ocasião, a Azul informou que o voo precisou retornar ao aeroporto com solicitação de prioridade de pouso. "A aeronave orbitou antes do pouso por protocolos preventivos, para diminuição do peso para aterrissagem", disse.

O procedimento de segurança tem como objetivo reduzir a quantidade de combustível nos tanques e, consequentemente, o peso da aeronave, dando mais segurança ao pouso.