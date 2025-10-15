Você sabe qual é a melhor forma de carregar o celular? Confira como evitar o desgaste da bateria

Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam colocando os celulares para carregar de qualquer forma e sem cuidados necessários com a saúde da bateria. Além disso, é muito comum chegar a um ponto em que o celular não mantém mais a carga por um dia inteiro em razão do desgaste provocado pelo tempo. Mas a boa notícia é que alguns hábitos simples podem ajudar a preservar o desempenho do aparelho.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mídia e tecnologia transformam a experiência do Círio, diz a jornalista Regina Alves]]

Confira 3 dicas para evitar o desgaste da bateria:

Evite extremos de carga e temperatura

Segundo Floriano Neto, coordenador do Curso de TI de uma universidade particular de Brasília, o melhor jeito de carregar o celular é com os ciclos parciais de carga. “O objetivo é reduzir o ‘estresse’ da bateria para prolongar sua vida útil, a capacidade total de retenção de carga ao longo do tempo”, revelou o professor.

Coloque o celular no modo avião

Outra maneira inteligente de conservar o estado otimizado da bateria do aparelho é colocá-lo no modo avião, isso porque a função também pode acelerar o carregamento, já que serão suspensos os aplicativos que geram mais energia. “O modo avião desliga o transmissor de rádio celular (2G/3G/4G/5G), Wi-Fi e Bluetooth. A busca e manutenção de sinal de rede, especialmente em áreas de sinal fraco, é uma das atividades que mais consome energia no celular”, disse Floriano.

Economize energia do celular

Além de acelerar o carregamento, a prática de colocar o celular no modo avião ainda auxilia na redução do aquecimento do aparelho. “Acelera o carregamento da bateria, pois o aparelho realiza menos tarefas em segundo plano. Reduz o aquecimento do celular, já que menos processos estão ativos”, destacou Raphael Ribeiro Gomes, especialista em perícia digital e computação em nuvem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)