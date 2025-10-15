Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Você sabe qual é a melhor forma de carregar o celular? Confira como evitar o desgaste da bateria

Os aparelhos podem sofrer desgaste provocados pelos tempos de uso

Victoria Rodrigues
fonte

A função "modo avião" pode ajudar no desempenho dos celulares. (Foto: Freepik)

Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam colocando os celulares para carregar de qualquer forma e sem cuidados necessários com a saúde da bateria. Além disso, é muito comum chegar a um ponto em que o celular não mantém mais a carga por um dia inteiro em razão do desgaste provocado pelo tempo. Mas a boa notícia é que alguns hábitos simples podem ajudar a preservar o desempenho do aparelho.

VEJA MAIS

image Mexer no celular pode atrapalhar na academia? Veja como o uso prejudica os resultados
A prática de usar o celular durante os exercícios físicos pode causar diversas consequências para o corpo e a mente

image Gangue ligada a quebra-vidros desviou mais de R$ 900 mil após roubos de celular em SP

[[(standard.Article) Mídia e tecnologia transformam a experiência do Círio, diz a jornalista Regina Alves]]

Confira 3 dicas para evitar o desgaste da bateria:

  • Evite extremos de carga e temperatura

Segundo Floriano Neto, coordenador do Curso de TI de uma universidade particular de Brasília, o melhor jeito de carregar o celular é com os ciclos parciais de carga. “O objetivo é reduzir o ‘estresse’ da bateria para prolongar sua vida útil, a capacidade total de retenção de carga ao longo do tempo”, revelou o professor.

  • Coloque o celular no modo avião

Outra maneira inteligente de conservar o estado otimizado da bateria do aparelho é colocá-lo no modo avião, isso porque a função também pode acelerar o carregamento, já que serão suspensos os aplicativos que geram mais energia. “O modo avião desliga o transmissor de rádio celular (2G/3G/4G/5G), Wi-Fi e Bluetooth. A busca e manutenção de sinal de rede, especialmente em áreas de sinal fraco, é uma das atividades que mais consome energia no celular”, disse Floriano.

  • Economize energia do celular

Além de acelerar o carregamento, a prática de colocar o celular no modo avião ainda auxilia na redução do aquecimento do aparelho. “Acelera o carregamento da bateria, pois o aparelho realiza menos tarefas em segundo plano. Reduz o aquecimento do celular, já que menos processos estão ativos”, destacou Raphael Ribeiro Gomes, especialista em perícia digital e computação em nuvem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celular

carregamento

bateria

uso

Energia
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda