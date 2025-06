Você sabe lavar o capacete corretamente? Confira o passo a passo de como realizar a limpeza

Pode ser que algumas pessoas ainda não possuam esse costume, mas limpar o capacete da moto deveria ser uma atitude que todos deveriam fazer, isso porque o item fica exposto à chuva, à poeira, à poluição, aos detritos da rua e até a insetos com uma certa frequência. Além disso, o suor também pode deixar muitos detritos e sujeira na parte interna do capacete, facilitando assim, a proliferação de germes e bactérias.

Nesse caso, se o objeto é utilizado todos os dias, o ideal é que ele seja lavado semanalmente, mas se a frequência de uso for um pouco menor, não é necessário que seja com esta mesma periodicidade. E na hora da lavagem, é essencial que não se utilize também alguns produtos que podem ser responsáveis por danificar a pintura ou riscar o capacete, como, por exemplo: álcool que não seja 70, a parte verde da esponja, palha de aço e panos que soltem pelos com facilidade.

Passo a passo de como limpar o capacete:

Limpe o forro

A maioria dos modelos de capacete permitem a retirada do forro, o que facilita a hora da limpeza e já fica de dica para a sua próxima compra. Então, primeiro, remova o forro, e o lave com água quente e detergente neutro, mas atenção, não é recomendado colocar dentro da máquina de lavar, porque pode estragar o tecido. Após isso, deixe a água escorrer bem e coloque para secar na sombra.

Lave o casco

A parte do casco exige um pouco mais de cuidado na limpeza, porque pode acabar riscando a peça. Nisso, tente remover a viseira do capacete e separe para lavar depois, sendo que o próprio casco também deve ser limpo com água e detergente e, no momento de esfregar, utilize uma flanela. Depois de colocar em prática essas dicas, retire o detergente com um pano e coloque para secar na sombra. Se quiser, use cera automotiva para dar um acabamento brilhante na limpeza.

Lave a parte de dentro do capacete

Para lavar a parte interna dele que é feita de isopor, utilize um álcool 70 com um pano, mas ele pode ser usado apenas nessa parte, no casco e na viseira não é recomendado!

Lave a viseira

Já para a limpeza da viseira, utilize produtos mais simples como água, sabão e um pano macio. Ao terminar de lavar, deixe secá-lo na sombra.

Monte o capacete

Quando acabar de lavar todas as peças do item, pronto, seu capacete está limpo! Basta agora que agora você reúna todas as peças para realizar a montagem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)