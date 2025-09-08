Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Plataforma inclinada a quase 300 metros viraliza e é nova atração radical

Estrutura desafia limites e viralizou nas redes sociais pelo formato de funcionamento em Bangkok

Gabrielle Borges
fonte

Com uma inclinação que simula o efeito de escorregar rumo ao horizonte urbano, a plataforma foi projetada para dar aos visitantes a sensação de estar flutuando sobre a cidade (Redes Sociais)

Bangkok acaba de ganhar mais um atrativo de peso para os amantes de adrenalina e experiências únicas: uma plataforma de vidro inclinada, suspensa a impressionantes 300 metros de altura. Localizada no topo de um dos edifícios mais altos da capital tailandesa, a novidade já está sendo considerada uma das atrações mais radicais da cidade.

Com uma inclinação que simula o efeito de escorregar rumo ao horizonte urbano, a plataforma foi projetada para dar aos visitantes a sensação de estar flutuando sobre a cidade. Feita inteiramente de vidro reforçado, a estrutura proporciona uma vista panorâmica de 360 graus de Bangkok, incluindo o Rio Chao Phraya e os principais pontos turísticos da metrópole.

VEJA MAIS

image Jovem morre após cair de brinquedo em parque de diversão; acompanhante ficou gravemente ferida
O casal de amigos, de 17 e 19 anos, caíram de uma altura de 24 metros durante o passeio no brinquedo que se assemelha a uma tirolesa


image Pane em brinquedo deixa pessoas presas a metros de altura em parque de diversão
Apesar do susto, um dos funcionários conseguiu subir as escadas, destravar e retirar as pessoas presas lá em cima


image Carrinho de montanha-russa ‘trava’ e visitantes ficam presos em parque de diversão, em Belém
Incidente foi registrado na noite deste domingo (12); ninguém ficou ferido

A nova plataforma inclinada foi inaugurada como parte da experiência no King Power Mahanakhon SkyWalk, um dos decks de observação mais altos da Tailândia. O local já era conhecido por seu piso de vidro transparente, mas agora eleva a experiência a  um novo ângulo.

Além da vista, o local também oferece experiências imersivas, como iluminação noturna e sessões fotográficas em horários estratégicos do pôr do sol. A atração funciona diariamente e os ingressos podem ser comprados online ou no local.

Apesar do apelo radical, toda a estrutura passou por rigorosos testes de segurança e segue padrões internacionais. Visitantes precisam usar proteção antiderrapante nos pés e passar por instruções rápidas antes de acessar a plataforma.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

atrações radicais
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda