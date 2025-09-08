VÍDEO: Plataforma inclinada a quase 300 metros viraliza e é nova atração radical

Bangkok acaba de ganhar mais um atrativo de peso para os amantes de adrenalina e experiências únicas: uma plataforma de vidro inclinada, suspensa a impressionantes 300 metros de altura. Localizada no topo de um dos edifícios mais altos da capital tailandesa, a novidade já está sendo considerada uma das atrações mais radicais da cidade.

Com uma inclinação que simula o efeito de escorregar rumo ao horizonte urbano, a plataforma foi projetada para dar aos visitantes a sensação de estar flutuando sobre a cidade. Feita inteiramente de vidro reforçado, a estrutura proporciona uma vista panorâmica de 360 graus de Bangkok, incluindo o Rio Chao Phraya e os principais pontos turísticos da metrópole.

A nova plataforma inclinada foi inaugurada como parte da experiência no King Power Mahanakhon SkyWalk, um dos decks de observação mais altos da Tailândia. O local já era conhecido por seu piso de vidro transparente, mas agora eleva a experiência a um novo ângulo.

Além da vista, o local também oferece experiências imersivas, como iluminação noturna e sessões fotográficas em horários estratégicos do pôr do sol. A atração funciona diariamente e os ingressos podem ser comprados online ou no local.

Apesar do apelo radical, toda a estrutura passou por rigorosos testes de segurança e segue padrões internacionais. Visitantes precisam usar proteção antiderrapante nos pés e passar por instruções rápidas antes de acessar a plataforma.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.