Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Passarinho viraliza ao comer em diversos apartamentos de prédio e ser descoberto

Batizado pelos moradores como Frederico Marcelino, pássaro visita apartamentos diariamente para fazer diversas refeições

Gabrielle Borges
fonte

Frederico Marcelino, um pássaro do tipo sanhaço-azul, virou sensação ao comer em todos os apartamentos de um prédio (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo engraçado e encantador tomou conta das redes nos últimos dias e já acumula milhões de visualizações: um passarinho do tipo sanhaçu-azul foi flagrado visitando e se alimentando nas varandas de vários apartamentos de um mesmo prédio. O mais inusitado? A descoberta de que ele era o "vizinho" de todos foi feita através do grupo do condomínio.

A gravação mostra o pequeno pássaro azul, batizado pelos moradores como Frederico Marcelino, pousando tranquilamente na geladeira de uma moradora. O registro seguinte é ele no sofá em outro apartamento e repetindo a visita em outros andares do edifício. Comportamento que chamou a atenção pela sua "rotina social" inusitada: ele visita e come em todos os apartamentos do prédio diariamente.

Veja o vídeo:

VEJA MAIS

image Assaltante despreza celular e rouba passarinho
Ave licenciada pelo Ibama é premiada em concursos de canto


image Passarinho ‘revive’ o outro após colisão em janela; assista
Chapim-azul parece avaliar a extensão dos ferimentos da vítima dando pequenas bicadas


image Passarinho ganha sapatos ortopédicos para conseguir voar
Com deformidade nas patas, ave vai usar calçado até que problema seja corrigido

Especialistas em aves explicam que esse tipo de comportamento não é incomum entre aves que vivem em cidades, especialmente quando encontram ambientes seguros e fontes regulares de alimento. O que chamou a atenção nesse caso foi a frequência com que o pássaro interagia com diferentes famílias do mesmo prédio, como se tivesse uma verdadeira “agenda social”.

Repercussão e carinho nas redes

Nos comentários do vídeo viral, internautas brincaram dizendo que o sanhaçu-azul deveria pagar condomínio ou que era mais conhecido do que muitos vizinhos. Nas mensagend do grupo do prédio, alguns moradores escreveram "boa tarde, grupo, já merendei hoje" e um anexo da foto do passarinho na mesa, em outro, "Frederico Marcelino já tomou café".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

Variedades

pets

passarinho come em apartamento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda