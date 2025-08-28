VÍDEO: Passarinho viraliza ao comer em diversos apartamentos de prédio e ser descoberto

Um vídeo engraçado e encantador tomou conta das redes nos últimos dias e já acumula milhões de visualizações: um passarinho do tipo sanhaçu-azul foi flagrado visitando e se alimentando nas varandas de vários apartamentos de um mesmo prédio. O mais inusitado? A descoberta de que ele era o "vizinho" de todos foi feita através do grupo do condomínio.

A gravação mostra o pequeno pássaro azul, batizado pelos moradores como Frederico Marcelino, pousando tranquilamente na geladeira de uma moradora. O registro seguinte é ele no sofá em outro apartamento e repetindo a visita em outros andares do edifício. Comportamento que chamou a atenção pela sua "rotina social" inusitada: ele visita e come em todos os apartamentos do prédio diariamente.

Veja o vídeo:

Especialistas em aves explicam que esse tipo de comportamento não é incomum entre aves que vivem em cidades, especialmente quando encontram ambientes seguros e fontes regulares de alimento. O que chamou a atenção nesse caso foi a frequência com que o pássaro interagia com diferentes famílias do mesmo prédio, como se tivesse uma verdadeira “agenda social”.

Repercussão e carinho nas redes

Nos comentários do vídeo viral, internautas brincaram dizendo que o sanhaçu-azul deveria pagar condomínio ou que era mais conhecido do que muitos vizinhos. Nas mensagend do grupo do prédio, alguns moradores escreveram "boa tarde, grupo, já merendei hoje" e um anexo da foto do passarinho na mesa, em outro, "Frederico Marcelino já tomou café".

