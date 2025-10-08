Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Mulher viraliza ao ensinar receita de strogonoff de caranguejo

Prato dividiu a opinião de internautas e amantes do crustáceo

Gabrielle Borges
fonte

A influencer ensina a preparar um strogonoff de caranguejo, uma variação sofisticada e deliciosa do tradicional prato russo (Freepik)

A estudante de Medicina Veterinária e influenciadora digital Gabi Morena, conhecida por compartilhar sua rotina acadêmica e dicas de bem-estar, viu sua popularidade disparar após o lançamento de um vídeo de receita que viralizou em diversas plataformas, principalmente no Instagram e TikTok: um strogonoff de caranguejo

No vídeo, a influencer ensina a preparar um strogonoff de caranguejo, uma variação sofisticada e deliciosa do tradicional prato russo, substituindo a carne bovina por caranguejo fresco. 

Assista ao vídeo

Com uma abordagem simples e sem muitos ingredientes sofisticados, a estudante dividiu opiniões sobre o pratoDiversos foram os comentários sobre a receita diferenciada: "Faltou o leite de coco aí!!!! Ficaria mais delicioso ainda", escreveu uma internauta.  Enquanto outro disse: "Tempero de caranguejo é agua e sal e ponto final. O que passa disso é invenção".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

