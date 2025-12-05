Capa Jornal Amazônia
Vídeo mostra momento da prisão de homem que atropelou e arrastou mulher na Marginal Tietê

No vídeo, o homem aparece com sangue no rosto e no braço

Estadão Conteúdo
fonte

Imagens de câmeras de segurança mostram momento em Douglas é preso (Reprodução)

O momento da prisão do homem acusado de atropelar e arrastar a jovem Tainara Souza Santos, de 31 anos, na Marginal Tietê, em São Paulo, foi registrado por câmeras de segurança do hotel onde ele estava. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que estava foragido desde o atropelamento que ocorreu no sábado, 29, foi preso pela Polícia Civil no domingo, 30.

As imagens obtidas pelo Estadão mostram dois policiais civis chegando ao quarto onde o homem estava às 20h43 e indo embora com ele algemado às 20h48. Os dois policiais ficaram juntos dentro do quarto com o suspeito pouco mais de três minutos. Depois, um deles sai e o outro continua no local até sair com o preso.

No vídeo, o homem aparece com sangue no rosto e no braço. Porém, as imagens não mostram como ele estava antes da chegada dos policiais. Na segunda-feira, 1º, durante audiência de custódia, o homem afirmou ter sido agredido pelos agentes. O advogado dele disse ao juiz que seu cliente estava "todo arrebentado".

Douglas afirmou em depoimento que queria dar um susto em Tainara após uma briga de bar

O magistrado determinou que o homem fosse levado para o exame de corpo de delito e manteve a prisão dele, que deve responder por tentativa de feminicídio, resistência e lesão corporal. A reportagem tenta contato com a defesa.

Testemunhas relataram que o crime aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes. De acordo com os advogados que representam a família de Tainara, Wilson Zaska e Fabio Costa, a jovem estava em um bar na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, na região da Vila Maria, quando o suspeito iniciou uma briga com um homem que a acompanhava.

Imagens de câmeras de segurança mostram Tainara e Douglas discutindo na rua, já fora do bar. Momentos depois, o suspeito entra em um carro preto, acelera e atropela a mulher, que fica presa sob o veículo. Em seguida, já na Marginal Tietê, ele segue dirigindo enquanto a vítima é arrastada pela via. Um segundo vídeo, obtido pelo Estadão, registra o momento em que o carro trafega com Tainara ainda presa, sendo arrastada.

A jovem só se desprendeu do veículo depois que o suspeito passou pela calçada de um posto de gasolina, a aproximadamente 1 quilômetro do local inicial do atropelamento. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, em estado grave.

Tainara, mãe de duas crianças, precisou amputar as duas pernas em decorrência das lesões. Na quinta-feira, 4, Tainara foi transferida para o Hospital das Clínicas. Nas redes sociais, a irmã de Tainara, Tatiana Souza Santos, informou que a jovem permanece entubada e ainda respira com auxílio de aparelhos.

