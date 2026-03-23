Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Mini modelo paraense selecionada pela Johnson realiza ensaio fotográfico em Belém

A pequena Ágatha Vitória se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e ficou conhecida como "Moana Brasileira"

Gabrielle Borges
fonte

Ágatha fez ensaio no mercado do Ver-o-Peso. (Reprodução: Instagram @agathavitoriamoana/ Felipe Marques)

Aos 3 anos, a pequena Ágatha Vitória se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e agora dá os primeiros passos em uma carreira promissora na publicidade. Natural do Pará, a menina ficou conhecida como "Moana Brasileira" e  foi escolhida, em 2025, para estrelar uma campanha nacional da Johnson & Johnson, após conquistar internautas com seu carisma e espontaneidade.

Antes do reconhecimento, a família de Ágatha enfrentava dificuldades financeiras e chegou a viver sob ameaça de despejo por não conseguir pagar o aluguel. A virada começou quando o fotógrafo Felipe Marques registrou ensaios da menina e ofereceu apoio imediato, dando visibilidade à história e abrindo caminhos para novas oportunidades.

VEJA MAIS

image Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional
Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca


image Modelo paraense Eduarda Dourado, de 15 anos, vence concurso de moda e inicia carreira internacional
Natural de Belém, o jovem reside em São Paulo, mas se mudará em breve para o exterior para dar seguimento à carreira internacional


image Modelo paraense Carol Ribeiro fala sobre esclerose múltipla: "A vida não é só trabalho'
Modelo paraense conta como enfrentou os primeiros sintomas, o impacto do diagnóstico e as mudanças que fez na rotina após descobrir a doença neurológica

Um dos ensaios mais recentes aconteceu no tradicional Ver-o-Peso, em Belém. Nas fotos, Ágatha aparece vestindo uma roupa com a bandeira do Brasil, em meio à movimentação do mercado, celebrando a cultura local e chamando a atenção de quem passeava pela feira.

Confira

O talento da pequena chamou a atenção da Johnson & Johnson, que decidiu contratá-la para uma campanha nacional de produtos infantis. Com o contrato, a família planeja investir no futuro de Ágatha, incluindo aulas de inglês e balé, garantindo que ela tenha estrutura para desenvolver seu potencial artístico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

paraense é escolhida como modelo da johnson

Johnson & Johnson
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda