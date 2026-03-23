VÍDEO: Mini modelo paraense selecionada pela Johnson realiza ensaio fotográfico em Belém

Aos 3 anos, a pequena Ágatha Vitória se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e agora dá os primeiros passos em uma carreira promissora na publicidade. Natural do Pará, a menina ficou conhecida como "Moana Brasileira" e foi escolhida, em 2025, para estrelar uma campanha nacional da Johnson & Johnson, após conquistar internautas com seu carisma e espontaneidade.

Antes do reconhecimento, a família de Ágatha enfrentava dificuldades financeiras e chegou a viver sob ameaça de despejo por não conseguir pagar o aluguel. A virada começou quando o fotógrafo Felipe Marques registrou ensaios da menina e ofereceu apoio imediato, dando visibilidade à história e abrindo caminhos para novas oportunidades.

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Um dos ensaios mais recentes aconteceu no tradicional Ver-o-Peso, em Belém. Nas fotos, Ágatha aparece vestindo uma roupa com a bandeira do Brasil, em meio à movimentação do mercado, celebrando a cultura local e chamando a atenção de quem passeava pela feira.

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O talento da pequena chamou a atenção da Johnson & Johnson, que decidiu contratá-la para uma campanha nacional de produtos infantis. Com o contrato, a família planeja investir no futuro de Ágatha, incluindo aulas de inglês e balé, garantindo que ela tenha estrutura para desenvolver seu potencial artístico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)