O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Menino de 9 anos viraliza na web dando 'grau' com a cachorra na bike

O vídeo foi gravado em uma rua de terra batida em um bairro residencial da cidade, e já ultrapassa 19 milhões de visualizações e mais de 13 mil comentários

Gabrielle Borges
fonte

Mel foi adotada há um ano pela família, em um dia de chuva forte, João viu a Mel correndo pela rua e a resgatou. Hoje em dia a dupla é inseparável. (Reprodução/G1)

Um vídeo inusitado e encantador tomou conta das redes sociais nesta semana. Um menino de apenas 9 anos, morador do Tocantins, viralizou ao ser flagrado empinando sua bicicleta ou “dando grau”, como é popularmente conhecido, com sua cachorrinha equilibrada na garupa.

João Lucas Araújo, de 9 anos, é inseparável da cachorrinha via-lata chamada Mel. Os dois moram em Combinado, região sudeste do Tocantins. Nos vídeos, Mel aparece na garupa, com roupinhas e um óculos, enquanto o menino faz manobras em sua bicicleta.

As imagens, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostram o garoto manobrando com habilidade impressionante enquanto sua fiel companheira de quatro patas parece tranquila e confiante, como se estivesse acostumada com a aventura. O vídeo foi gravado em uma rua de terra batida em um bairro residencial da cidade, e já ultrapassa 19 milhões de visualizações e mais de 13 mil comentários no Instagram.

Veja o vídeo

Segundo a irmã, Samilly Araújo, depois que o vídeo viralizou, vizinhos e outras pessoas começaram a pedir fotos com João e a 'Mel do Grau', como ficou conhecida a pet da família. Mel foi adotada há um ano pela família, em um dia de chuva forte, João viu a Mel correndo pela rua e a resgatou. Hoje em dia a dupla é inseparável, e segundo a irmã de João, Mel já está acostumada a andar de bicicleta com o dono.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
