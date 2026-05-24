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VÍDEO: Menino de 4 anos bebe mel no canudinho, direto da colmeia, e viraliza

Criança usa canudo em colmeia de abelhas uruçu-amarela e, segundo o pai, acompanha a criação das abelhas desde pequeno

O Liberal

O menino Théo Cyrillo Marques, de apenas 4 anos, de Anchieta, Espírito Santo (ES), viralizou nas redes sociais após aparecer bebendo mel com canudinho diretamente de uma colmeia. O vídeo já ultrapassou 5 milhões de visualizações no Instagram.

Nas imagens, Théo aparece extraindo o mel da colmeia, com diversas abelhas ao seu redor. Apesar de causar espanto, o pai do garoto, Rodrigo Marques, esclareceu que os insetos são da espécie uruçu-amarela, famosa por não possuir ferrão.

Conexão com a natureza

Segundo Rodrigo, o filho acompanha a criação das abelhas desde pequeno, sendo um verdadeiro "meliponicultor mirim". Após a grande repercussão do vídeo, os pais de Théo usaram as redes do sítio da família para reforçar a genuína conexão do garoto com a natureza.

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A família destacou a importância do vínculo: “Cada visita às suas abelhas, cada cuidado e cada momento compartilhado mostram que amar a natureza desde cedo pode inspirar muitas pessoas. […] Ver uma criança criando esse vínculo tão especial é a prova de que o futuro pode ser mais consciente, humano e cheio de esperança.”

O vídeo também ajudou a destacar a relevância das abelhas sem ferrão para o meio ambiente e a preservação da vida no planeta. A família espera que a visibilidade da gravação incentive outras crianças e famílias a valorizarem a importância desses pequenos e incríveis seres.

Futuro biólogo

O pai, Rodrigo, revelou que Théo tem paixão por animais exóticos e aspira a ser biólogo no futuro. Além de encantar a web, o vídeo de Théo cumpre um papel de conscientização sobre a importância vital das abelhas sem ferrão para a fauna brasileira.

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