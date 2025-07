VÍDEO: Menino comemora aniversário de 3 anos com café da manhã para garis e emociona a web

Uma ação fofa e gentil de menino chamado Davi Teles viralizou nas redes sociais por um motivo bastante especial: O garoto completou 3 anos e pediu para a mãe para celebrar o dia especial com um café da manhã preparado especialmente para os garis que limpam a rua em que ele mora. Confira mais detalhes a seguir:

Davi mora em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal, e segundo a mãe do menino, Rafaela de Souza Miranda Teles, mesmo antes de saber falar, a criança já cumprimentava os garis e admirava os caminhões de lixo. A admiração pelos profissionais se intensificou no fim de 2024. Davi se levanta todos os dias e corre para ver o caminhão de lixo passar.

Apesar de fazer aniversário em julho, desde janeiro Davi pediu que a festa fosse em homenagem aos coletores de lixo. A mãe conta que se surpreendeu com a escolha, mas ficou bastante orgulhosa da atitude do filho.

Na região onde a família mora, a coleta de lixo acontece às segundas, quartas e sextas. Rafaela então decidiu organizar um café da manhã para os trabalhadores. Nos registros, é possível ver Davi na mesa e dois garis, que param para abraçar e cumprimentar o aniversariante.

O gesto viralizou nas redes sociais e já soma mais de 111 mil visualizações, além de 11 mil curtidas. Os trabalhadores ficaram surpresos e bastante emocionados com a ação: "O presente quem ganhou fomos nós, com um gesto de amor e carinho, é muito gratificante. Isso vai me marcar pelo resto da vida. O que ele fez não tem preço”, disseram os coletores.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)