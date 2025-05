VÍDEO: irmãs chamam atenção ao dançar brega em festa

A cena de duas idosas dançando um brega marcante viralizou recentemente nas redes sociais e chamou atenção pela disposição e gingado das envolvidas. O registro aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém.

VEJA MAIS



As protagonistas do vídeo são as irmãs Valéria Cecim (de calça), 57 anos e Malena Cecim (vestido), de 60 anos. As duas são conhecidas por amigos e familiares por gostarem bastante de festas e de dançar. Como no vídeo registrado por uma frequentadora do local em que a festa ocorreu.

Veja o vídeo:

O vídeo rapidamente viralizou nas redes socias de Belém e região metropolitana e as irmãs ganharam elogios e admiração de diversos internautas. "Deram um show, não importa a idade, temos que ser felizes sempre", comentou um. "Irmãs para vida e para festa. Amei o gingado", disse outra.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.