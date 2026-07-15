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HOMENAGEM

VÍDEO: Influenciadora que tatuou Vini Jr. diz que se arrependeu após onda de ataques

Emelly Souza afirma que passou a receber críticas e denúncias nas redes sociais após a repercussão da homenagem feita ao jogador da Seleção Brasileira

Hannah Franco

15 de julho de 2026 às 00:11

( Foto: Reprodução/Instagram )

A influenciadora Emelly Souza, de 24 anos, voltou a repercutir nas redes sociais após revelar que se arrependeu da tatuagem feita em homenagem a Vini Jr. Segundo ela, a decisão de eternizar o rosto do atacante da Seleção Brasileira na costela acabou desencadeando uma onda de ataques virtuais e denúncias contra seu perfil.

Emelly tatuou Vini Jr. no início de julho, após cumprir uma promessa feita durante a Copa do Mundo. Na ocasião, ela havia afirmado que faria a homenagem caso o Brasil avançasse às oitavas de final do torneio.

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Desde que publicou o resultado da tatuagem, a influenciadora diz que passou a ser alvo de críticas. A situação, segundo ela, se intensificou após a repercussão da imagem em que Virginia Fonseca aparece sentada no colo do jogador durante uma comemoração na Itália.

"Eu fiz a tatuagem por causa de uma promessa durante a Copa, não para provocar ninguém. Mas começaram a dizer que eu queria chamar a atenção do Vini e me colocar no meio da relação deles", afirmou.

A influenciadora contou ainda que recebeu diversas denúncias contra sua conta no Instagram e precisou restringir os comentários das publicações.

"Se eu soubesse que uma promessa feita durante a Copa traria tantos ataques e tentativas de derrubar meu perfil, eu não teria feito a tatuagem. Hoje penso que é importante refletir muito antes de transformar um momento de empolgação em algo permanente no corpo", declarou

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