VÍDEO: Estadunidense 'surta' durante vôo, faz confusão e puxa o cabelo de passageira brasileira

Em vídeo que vem circulando nas redes sociais, uma estadunidense aparece em um aparente "surto" e puxa o cabelo de uma brasileira durante um vôo. A identidade de ambas as mulheres não foi revelada. Veja o registro a seguir:

Veja o vídeo:

“O motivo da confusão no voo foi, aparentemente, uma disputa por assento. A passageira, insatisfeita com sua poltrona, fez comentários ofensivos, incluindo insultos raciais e de aparência, e puxou o cabelo de uma passageira brasileira. A tripulação interveio para conter a situação”, escreveu um dos usuários da rede X e que estava no vôo.

A norte-americana puxa os cabelos da brasileira e a cospe enquanto profere alguns xingamentos. Por outro lado, a brasileira permanece calma durante toda a agressão, fato que chamou a atenção dos internautas pela paciência e tranquilidade.

VEJA MAIS



A estadunidense foi contida pelo namorado e demais funcionários do avião e teve as mãos imobilizadas.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)