Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vídeo de cachorro vestido de 'Bumba meu boi' viraliza na web: 'Ele entrou no personagem'

A fantasia e os movimentos assustadores do animal chamaram a atenção dos usuários na internet

Victoria Rodrigues
fonte

Muitas pessoas se assustaram com os olhos brilhantes do animal no escuro. (Foto: Reprodução/ X)

Um cachorro encantou diversas pessoas na internet ao aparecer fantasiado com uma roupa característica do "Bumba meu boi", uma festa popular das regiões Norte e Nordeste que costuma celebrar o milagre da ressurreição de um boi. O vídeo publicado no X (antigo Twitter) deixou vários usuários maravilhados com a performance e o jeito divertido do animal enquanto a música "Lá vem o boi" tocava no ambiente.

O registro do cachorro já acumulou mais de 230 mil visualizações nas mídias sociais e se tornou um dos assuntos mais compartilhados entre os vídeos virais do momento. Além da fantasia colorida e chamativa do "Bumba meu boi", o cãozinho ainda fez sucesso entre os comentários, que ficaram divididos entre pessoas que se assustaram com a agitação do animal e outras que foram conquistadas pela alegria do cachorro.

VEJA MAIS

image Qual a diferença entre Boi-Bumbá e Bumba Meu Boi? Entenda a relação com o Festival de Parintins
O Boi-Bumbá é do norte do Brasil, enquanto o Bumba Meu Boi surgiu no nordeste. No Festival de Parintins, do Amazonas, a figura do animal é o principal símbolo.

image VÍDEO: Cachorrinha caramelo surpreende e 'defende Jesus' em encenação de Paixão de Cristo
Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, cachorra foi adotada

image Mulher descobre câncer de mama agressivo após atitude inusitada de seu cachorro; saiba a história
Além dela, o labrador também já ajudou a descobrir o câncer de cólon de seu marido, Ben Byrn

Repercussão na internet

Nos comentários do X, muitas pessoas elogiaram a roupa produzida em homenagem a uma das manifestações culturais mais conhecidas do Brasil. "Ele entrou no personagem", disse um usuário. "Esse divo e um outro maior em vários momentos do ano entregam looks. Amamos nossos mascotes", escreveu outra. "Cachorro fantasiado de 'Bumba meu boi' é o tipo de conteúdo que a internet merece", destacou um terceiro.

Já outros ficaram espantados com os olhos no escuro e os movimentos rápidos do cachorro. "É madrugada, você vem caminhando pela rua deserta e dá de cara com o 'Bumba meu cão'. Corre ou desencarna ali mesmo?", brincou um usuário. "Também ele ficou muito fofo, parecendo um demônio Kkkk", disse outra aos risos. "Ô, gente, que maldade fizeram com o doguinho... ficou engraçado, mas foi cruel", escreveu uma pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cachorro

bumba meu boi

fantasia

personagem

viralizou
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda