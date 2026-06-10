Vídeo de cachorro vestido de 'Bumba meu boi' viraliza na web: 'Ele entrou no personagem'

Um cachorro encantou diversas pessoas na internet ao aparecer fantasiado com uma roupa característica do "Bumba meu boi", uma festa popular das regiões Norte e Nordeste que costuma celebrar o milagre da ressurreição de um boi. O vídeo publicado no X (antigo Twitter) deixou vários usuários maravilhados com a performance e o jeito divertido do animal enquanto a música "Lá vem o boi" tocava no ambiente.

O registro do cachorro já acumulou mais de 230 mil visualizações nas mídias sociais e se tornou um dos assuntos mais compartilhados entre os vídeos virais do momento. Além da fantasia colorida e chamativa do "Bumba meu boi", o cãozinho ainda fez sucesso entre os comentários, que ficaram divididos entre pessoas que se assustaram com a agitação do animal e outras que foram conquistadas pela alegria do cachorro.

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Repercussão na internet

Nos comentários do X, muitas pessoas elogiaram a roupa produzida em homenagem a uma das manifestações culturais mais conhecidas do Brasil. "Ele entrou no personagem", disse um usuário. "Esse divo e um outro maior em vários momentos do ano entregam looks. Amamos nossos mascotes", escreveu outra. "Cachorro fantasiado de 'Bumba meu boi' é o tipo de conteúdo que a internet merece", destacou um terceiro.

Já outros ficaram espantados com os olhos no escuro e os movimentos rápidos do cachorro. "É madrugada, você vem caminhando pela rua deserta e dá de cara com o 'Bumba meu cão'. Corre ou desencarna ali mesmo?", brincou um usuário. "Também ele ficou muito fofo, parecendo um demônio Kkkk", disse outra aos risos. "Ô, gente, que maldade fizeram com o doguinho... ficou engraçado, mas foi cruel", escreveu uma pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)