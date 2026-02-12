Vem, carnaval! Ainda não sabe fazer o Passinho do Jamal? Saiba mais e assista o tutorial

O carnaval está chegando e, junto com ele, uma coreografia diferenciada está fazendo o maior sucesso entre os famosos e influenciadores digitais nas mídias sociais. O Passinho do Jamal, como é conhecido, mistura movimentos dos braços em sincronia com as pernas em um balanço pequeno e tímido do quadril, além de um senso de ritmo apurado que está conquistando pessoas de diferentes idades e classes sociais.

"Já tinha esse passinho dos pés, só para um lado e para outro, e três passos. 'Um, dois, um, dois, três'. Aí eu acrescentei as mãos, acompanhando os pés. Comecei a fazer vídeo assim. Do nada, eu comecei a postar vídeo com as músicas atuais, dançando. Pegou que foi viralizando e o 'bagulho' explodiu, viralizou de vez", destacou o próprio Jamal, um dos criadores da coreografia viral, em entrevista ao portal G1.

VEJA MAIS

Qual a origem do passinho?

O Passinho do Jamal foi criado pelos amigos de infância Pedro Henrique, de 25 anos, e Romero Júnior, de 21 anos, conhecidos artisticamente por Eo Chapa e Jamal, no bairro de Santo Amaro, em Pernambuco. Apesar da coreografia ter surgido em 2020, o passinho foi fazer sucesso apenas seis anos depois com a música "Toma Botada", uma parceria de Eo Chapa com o MC Rogê, que está entre as músicas mais virais do Spotify.

Agora, a dupla de jovens que antes trabalhava como servente de pedreiro e entregador de água mineral, se juntou com outros amigos para criar a Tropa do Jamal, que em união já conseguem viver com os recursos financeiros obtidos somente pela internet. Nas mídias sociais, muitos famosos já reproduziram a dancinha, como a apresentadora Adriane Galisteu, o cantor João Gomes, a cantora Ivete Sangalo e dentre outros.

Como fazer o "Passinho do Jamal"?

Inspirado pelo sucesso da coreografia, o cantor, compositor e influenciador digital Derick, que é morador do Rio de Janeiro, gravou um vídeo para explicar, de forma descontraída, o passo a passo do Passinho do Jamal para aqueles que desejam aprender de uma vez. Confira abaixo!

Confira o passo a passo da coreografia do Jamal:

Deixe os braços soltos e relaxados; Mova o quadril na direção oposta à perna que pisa; Bata três vezes no chão com o pé e ande para o lado; Faça movimentos elásticos e não com força; Depois de pegar o domínio da base, é possível adicionar outros passos!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)