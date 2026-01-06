Veja quando desmontar a árvore de Natal, segundo a Igreja Católica; não é no Dia de Reis

O costume de desmontar a árvore de Natal logo após o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, é comum em muitas casas brasileiras. No entanto, para a Igreja Católica, o encerramento oficial das celebrações natalinas acontece alguns dias depois, conforme o calendário litúrgico. Em 2026, a data correta para guardar a árvore e o presépio é o domingo, 11 de janeiro, quando é celebrada a Festa do Batismo do Senhor.

A data marca o fim do chamado Tempo do Natal, período que começa na noite de 24 de dezembro e se estende além do dia 25, reunindo celebrações centrais para a fé cristã. Por esse motivo, muitas paróquias e o próprio Vaticano mantêm os símbolos natalinos montados até esse domingo.

Batismo do Senhor encerra o Tempo do Natal

Embora a Epifania, celebrada em 6 de janeiro, recorde a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, a liturgia católica estabelece que o Tempo do Natal só termina no domingo seguinte, com a Festa do Batismo do Senhor. É a partir dessa celebração que as igrejas retiram árvores, presépios e demais ornamentos natalinos.

Na prática, isso significa que desmontar a decoração apenas no dia 11 de janeiro está em conformidade com o calendário oficial da Igreja. No dia seguinte, segunda-feira (12), tem início o chamado Tempo Comum.

O significado do Batismo de Jesus

A Festa do Batismo do Senhor recorda o momento em que Jesus, já adulto, foi batizado por João Batista no rio Jordão. Para a teologia cristã, trata-se de uma das manifestações centrais da identidade de Cristo.

Segundo os relatos bíblicos, durante o batismo os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba e ouviu-se a voz de Deus Pai afirmando que Ele era o Filho amado. O episódio marca o fim da vida oculta de Jesus em Nazaré e o início de sua missão pública.

Mudança no calendário litúrgico

Após a Festa do Batismo do Senhor, a Igreja entra no Tempo Comum, período que ocupa a maior parte do ano litúrgico. Nas celebrações, a cor dos paramentos dos padres muda do branco, usado no Natal e no Batismo, para o verde, símbolo de esperança e crescimento espiritual no cotidiano da fé.

Essa transição também explica a retirada dos símbolos natalinos, que dão lugar a uma vivência litúrgica voltada à caminhada diária da Igreja.

Tradições ligadas à data

Em muitas paróquias, a missa do Batismo do Senhor inclui a renovação das promessas batismais pelos fiéis. No Vaticano, é tradição o papa batizar crianças na Capela Sistina nesse dia, reforçando o significado da festa como porta de entrada para a vida cristã.

Por que a árvore permanece até essa data

Para a Igreja Católica, a árvore de Natal e o presépio não são apenas elementos decorativos, mas sinais visíveis do Tempo do Natal. Mantê-los até o Batismo do Senhor reforça a compreensão de que o ciclo natalino só se completa quando Jesus se manifesta plenamente e inicia sua missão.

Assim, embora a cultura popular costume encerrar o Natal no Dia de Reis, o calendário litúrgico indica que o momento adequado para desmontar a árvore é no domingo seguinte. Em 2026, essa data é 11 de janeiro.