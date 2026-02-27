USP mantém aulas após incêndio em prédio da Faculdade de Direito; alunos serão realocados

A diretoria da Faculdade de Direito da USP disse nesta sexta-feira, 27, que o incêndio que atingiu o Palácio do Comércio, no Largo São Francisco, ficou localizado apenas em parte do mezanino e não provocou dano estrutural no edifício e acervo histórico. O prédio estava fechado e não houve feridos.

Ainda de acordo com a direção, apenas o telhado e as divisórias do mezanino, acima do segundo piso, foram atingidos. O local, onde anteriormente funcionava uma sala de aula, ainda não estava sendo utilizado pela faculdade.

As aulas que estavam sendo ministradas no prédio serão acomodadas no Edifício Histórico e no Edifício Dalmo de Abreu Dallari.

A diretora da Faculdade de Direito, Ana Elisa Bechara, acionou os técnicos da USP e do Corpo de Bombeiros para avaliar uma cobertura provisória da parte atingida do telhado. O reitor da USP, professor Aluísio Segurado, acompanha os trabalhos e as avaliações, com os técnicos e engenheiros da USP. A Faculdade também entrou em contato com o Departamento de Patrimônio Histórico.

Fogo em sistema de ar-condicionado

Segundo os bombeiros, um curto-circuito no sistema de ar-condicionado teria provocado o incêndio. As chamas consumiram 50 m2 do terceiro andar da edificação. O prédio é tombado como patrimônio cultural.