O Liberal chevron right Variedades chevron right

USP inicia trabalhos de recuperação em prédio da faculdade de Direito atingido por incêndio

De acordo com a própria Universidade, as ações para a recuperação das estruturas danificadas se iniciaram na semana passada

Estadão Conteúdo
fonte

USP transforma muro em corredor verde na Marginal Pinheiro para evitar acidentes com aves e melhorar a paisagem urbana (Francisco Emolo | Jornal da USP)

A Universidade de São Paulo (USP) deu início aos trabalhos de restauro do Palácio do Comércio, no centro da capital, que teve o telhado do mezanino atingido por um incêndio na noite da última quinta-feira, 26 de fevereiro. O espaço, localizado na Sé, pertence à Faculdade de Direito da USP. De acordo com a própria Universidade, as ações para a recuperação das estruturas danificadas se iniciaram na semana passada.

Na sexta, 27, um dia após o incidente, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) receberam ofícios pedindo pela autorização das obras emergenciais no local. Ambos os órgãos aprovaram as medidas.

No mesmo dia, o reitor da USP, professor Aluísio Segurado, esteve no local, acompanhado de engenheiros da Superintendência do Espaço Físico (SEF), que realizaram uma avaliação técnica em conjunto com os órgãos de controle.

Já no sábado, 28, as obras de limpeza, escoramento e nova cobertura do prédio foram iniciadas. As medidas faziam parte das condições impostas pela vistoria realizada, que exigiu "reforço estrutural de todos os andares, como medida preventiva para garantir a segurança e evitar qualquer incidente", para fazer intervenções de restauro ou manutenção.

O incêndio da última quinta atingiu a parte superior do prédio, que foi adquirido recentemente pela USP para as aulas de pós-graduação da Faculdade de Direito. Lá, chegou a funcionar o antigo edifício da Fecap. Informações preliminares apontam que as chamas começaram após um curto-circuito no sistema de ar-condicionado.

O fogo ficou restrito a uma parte do mezanino e não houve danos estruturais. Áreas como o Acervo Histórico também ficaram preservadas. Como não havia pessoas no prédio no momento do incêndio, ninguém ficou ferido.

As aulas que seriam ministradas no palácio foram realocadas para outras instalações da Faculdade de Direito da USP, informou a entidade.

A diretora Ana Elisa Bechara vem acompanhando o andamento dos trabalhos desde a noite do incêndio. Em nota divulgada no sábado, ela agradeceu o auxílio que as comunidades docente e discente, além de funcionários, vêm prestando à faculdade nos últimos dias.

"Um especial agradecimento à Reitoria e ao professor Aluísio Segurado (Reitor), que esteve ontem (sexta-feira, 27) de manhã no Palácio do Comércio e prontamente mobilizou toda a estrutura da Universidade para o melhor encaminhamento do tema", disse a diretora.

