Unha encravada em bebê: veja sinais, riscos e como tratar

Embora mais comum em adultos, a unha encravada também pode afetar bebês e crianças pequenas. A condição é dolorosa e pode causar inflamações que comprometem a qualidade de vida dos pequenos, especialmente quando não é tratada corretamente.

Segundo Andrea Medeiros, coordenadora de podologia da All Pé Brasil, rede de franquias especializada em cuidados com os pés, o principal fator da unha encravada em bebês são roupas e calçados apertados. “Meias, macacões e sapatos muito justos causam pequenos traumas que favorecem o problema”, explica.

Quais os sintomas da unha encravada em crianças?

Os sinais mais comuns da unha encravada infantil incluem:

Vermelhidão na região;

Inchaço e dor ao toque;

Dificuldade para caminhar.

Ao notar esses sintomas, a orientação é procurar o pediatra ou dermatologista para confirmar o diagnóstico. No tratamento, o acompanhamento com um podólogo é fundamental.

VEJA MAIS

Evite cortar a unha em casa

Muitos pais, ao tentar aliviar a dor da criança, optam por cortar ou desencravar a unha com tesouras ou alicates. Mas isso pode agravar a situação. “A manipulação incorreta pode provocar infecções e prolongar o desconforto da criança”, alerta a especialista.

Como é feito o tratamento com podólogo?

O tratamento da unha encravada deve ser feito por um profissional capacitado. O podólogo sabe como cortar a unha corretamente, realiza curativos específicos e pode indicar o uso de pomadas ou cremes para acelerar a cicatrização. Também orienta os pais sobre massagens suaves e técnicas preventivas.

Em casos mais graves, especialmente quando há encravamento congênito, pode ser indicada cirurgia corretiva. Nesses casos, é importante investigar o histórico familiar, já que a condição pode ser hereditária.

Cuidados durante a recuperação

Durante o período de recuperação, a higiene adequada é essencial. A orientação é:

Lavar a área afetada com sabonete antisséptico;

Manter o local seco e limpo;

Seguir o tratamento até o fim, mesmo com o desconforto da criança.

Como prevenir unha encravada em bebês e crianças

A melhor forma de evitar o problema é cortando as unhas de forma reta, sem arredondar os cantos — prática recomendada para todas as idades. Também é importante usar calçados confortáveis e meias que não pressionem os dedos.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)