Turbulência de voo é perigosa? Veja o que causa e por que está cada vez mais comum

Nos últimos anos, passageiros ao redor do mundo têm percebido um aumento na frequência e intensidade das turbulências durante os voos. O que antes era apenas um leve desconforto momentâneo, hoje pode causar preocupação, acidentes e até ferimentos graves. Confira a seguir por que as turbulências estão mais frequentes, quais os tipos mais perigosos e se elas podem, de fato, colocar sua segurança em risco.

Com as mudanças climáticas alterando cada vez mais as condições da atmosfera, especialistas alertam que as viagens aéreas devem se tornar mais instáveis nos próximos anos. A elevação das temperaturas e as alterações nos ventos em altitudes elevadas contribuem para o aumento tanto da frequência quanto da intensidade das turbulências graves.

📌 Por que as turbulências estão mais frequentes nos voos?

Segundo especialistas, esse crescimento está diretamente ligado às mudanças climáticas, que vêm alterando padrões atmosféricos e tornando o ar mais instável em várias regiões do planeta.

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, desde 2009, já foram registrados mais de 200 casos de ferimentos graves relacionados à turbulência — a maioria envolvendo tripulantes que não estavam sentados no momento do impacto. Embora mortes sejam extremamente raras, os incidentes vêm se tornando mais frequentes.

🌡️ O que as mudanças climáticas têm a ver com isso?

Com o aquecimento global, a atmosfera está mais quente e úmida. Isso altera a forma como o ar se movimenta nas camadas superiores, aumentando a ocorrência de ventos fortes e instáveis, um dos principais gatilhos para turbulências severas, especialmente em grandes altitudes.

Estudos indicam que, apenas sobre o Atlântico Norte, houve um aumento de 55% nas turbulências severas nas últimas quatro décadas. E a tendência é de crescimento.

“Podemos esperar um aumento de duas a três vezes na quantidade de turbulências severas nas próximas décadas”, alerta Paul Williams, cientista atmosférico da Universidade de Reading, no Reino Unido.

☁️ Quais são os tipos de turbulência e qual é a mais perigosa?

Existem três tipos principais de turbulência:

Convectiva: provocada por nuvens altas e tempestades (como as do tipo cumulonimbus);

Orográfica: causada pelo vento ao passar por montanhas e terrenos elevados;

De céu claro: ocorre sem nuvens visíveis e, muitas vezes, sem aviso.

A turbulência de céu claro é considerada a mais perigosa justamente por ser invisível ao radar e aos olhos dos pilotos. Ela pode surgir de forma repentina, pegando todos de surpresa.

✈️ A turbulência pode causar acidentes graves?

Sim, especialmente quando passageiros ou tripulantes não estão com o cinto afivelado. Estima-se que ocorrem cerca de 5 mil casos de turbulência severa por ano, em um universo de mais de 35 milhões de voos.

Em 2023, cerca de 40% das lesões graves registradas em voos foram causadas por turbulência, segundo dados da Organização Internacional da Aviação Civil.

Um exemplo recente é o de um avião que sobrevoava o sul de Mianmar e enfrentou 19 segundos de turbulência extrema, com uma queda de 54 metros em menos de cinco segundos, segundo relatório de segurança de Singapura.

🌍 Quais regiões do mundo têm mais casos de turbulência severa?

O Atlântico Norte é uma das áreas mais afetadas, mas outras regiões também registram aumento nos casos, como:

Leste Asiático

América do Norte

Norte da África

Oriente Médio

Pacífico Norte

Essas áreas são rotas aéreas comuns, o que acende o alerta para as companhias aéreas e autoridades de aviação.

📉 É possível prever e evitar a turbulência durante o voo?

Turbulências convectivas e orográficas podem ser previstas com maior precisão e, muitas vezes, evitadas. Porém, a turbulência de céu claro continua sendo um desafio para a aviação, pois surge de forma inesperada, mesmo em condições aparentemente seguras.

Por isso, a recomendação das companhias aéreas é clara: mantenha o cinto de segurança afivelado durante todo o voo, mesmo quando o aviso estiver desligado. Além disso, evite andar pela cabine sem necessidade durante o voo e siga sempre as orientações da tripulação.

Além disso, engenheiros e cientistas estão desenvolvendo novas tecnologias para detectar e reduzir os efeitos da turbulência. Algumas aeronaves modernas já contam com sistemas de sensores e inteligência artificial para monitorar as condições do ar em tempo real e ajustar rotas automaticamente.