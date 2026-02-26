TRE-PA realiza atendimento itinerante para colaboradores do Grupo Liberal em Belém

O Grupo Liberal, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), realiza nesta semana uma ação de atendimento itinerante voltada aos colaboradores da TV Liberal, do Jornal O Liberal, do jornal Amazônia, da Rádio Liberal, do portal Oliberal.com e das redes sociais do grupo, além de seus dependentes. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso a serviços eleitorais essenciais, como alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral, revisão cadastral, coleta de biometria e emissão do título de eleitor.

O atendimento ocorre na quinta-feira (26), das 9h às 18h, no auditório da TV Liberal. Já na sexta-feira (27), no mesmo horário, a ação será realizada no auditório do Bloco B do Jornal O Liberal. O serviço é exclusivo para colaboradores do Grupo Liberal e seus dependentes, sendo necessária a apresentação de documento oficial com foto (RG) e comprovante de residência.

De acordo com a analista de Recursos Humanos da TV Liberal, Alexandra Martins, a ação surgiu a partir de uma iniciativa interna da empresa, com foco em oferecer mais comodidade aos funcionários. “Pensamos em facilitar o acesso dos colaboradores aos serviços do TRE. A empresa entrou em contato com o Tribunal e não mediu esforços para viabilizar a vinda da equipe até o Grupo Liberal, entendendo a importância de aproximar esse tipo de atendimento da rotina de trabalho”, afirmou.

Segundo Alexandra, a proposta também busca incentivar a regularização da situação eleitoral e reforçar a importância do exercício da cidadania. “Sabemos que, muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, algumas demandas acabam sendo adiadas. Trazer o TRE para dentro da empresa é uma forma prática e acessível de resolver essas pendências”, completou. A expectativa, segundo ela, é de uma adesão significativa por parte dos colaboradores.

No Jornal O Liberal, a analista de Recursos Humanos Catarina Oliveira também destaca o caráter estratégico da iniciativa. “A ação surgiu da empresa com o objetivo de facilitar o acesso à regularização eleitoral, trazendo mais comodidade aos colaboradores e seus dependentes”, explicou. Para ela, a parceria contribui diretamente para a otimização do tempo dos funcionários. “Estamos ajudando a evitar pendências futuras, especialmente em períodos próximos às eleições, oferecendo serviços e orientações relevantes sem a necessidade de deslocamento externo”, ressaltou.

Catarina afirma ainda que a expectativa é positiva, especialmente por se tratar da primeira vez que o Grupo Liberal inclui esse tipo de ação de endomarketing. “Os colaboradores estão otimistas por conseguirem atualizar dados, esclarecer dúvidas e regularizar pendências de forma simples e rápida. Ficamos muito satisfeitos em viabilizar uma iniciativa que impacta diretamente a rotina e o bem-estar dos nossos profissionais”, concluiu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia