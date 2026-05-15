Traição no expediente? Especialista lista as 5 profissões que são mais infiéis no trabalho
Apesar de ser errado, é comum traições acontecerem em diversos ambientes de trabalho
Apesar da infidelidade ser considerada um fenômeno comum nas sociedades, para os casais monogâmicos pode gerar a desconfiança e diversas outras consequências que, na maioria das vezes, levam ao fim do relacionamento. De acordo com a pesquisa "Radiografia da Infidelidade e Infiéis no Brasil", 8 em cada 10 pessoas já traíram em um relacionamento, o que destaca um cenário cada vez mais habitual no mundo.
Em entrevista ao jornal O Globo, a especialista em relacionamentos Tracey Cox, conhecida por ser autora de diversos livros sobre o tema e colunista do Daily Mail, revelou como pessoas que exercem determinadas profissões tendem a ser mais infiéis do que outras. Na análise da especialista, ela citou que a traição não é apenas motivada pela personalidade, mas também pelo estresse e logística dos empregos.
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Confira as 5 áreas de profissões que mais traem no trabalho:
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Saúde
Como a medicina é uma das profissões mais estressantes presentes no mercado de trabalho, os profissionais exaustos costumam compartilhar experiências traumáticas e uma vulnerabilidade emocional com muitos colegas nos hospitais. Além disso, conforme eles avançam na carreira, eles podem pensar e sentir que as normas sociais não se aplicam a eles, porque são "superiores", e por isso podem trair muitas vezes.
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Educação
Outra área profissional que também é muito estressante é a de educação, visto que muitos professores, tanto da rede pública quanto privada, tendem a se sobrecarregar com a quantidade de turmas nas escolas e faculdades. Dessa forma, eles podem trair os seus companheiros. “Se o parceiro não trabalha no setor da educação, é difícil para ele entender o nível de estresse e dedicação que a sala de aula exige”, disse Cox.
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Bancos e Finanças
Os profissionais que trabalham em bancos e empresas financeiras estão acostumados a conhecer como burlar ou manipular situações para atingir seus KPIs (indicadores-chave de desempenho). Por esse motivo, e devido a eles estarem tão mergulhados em sistemas que não precisam de regras, os parceiros podem acabar desenvolvendo uma desinibição mental para trair seu companheiro de vida no próprio local de trabalho.
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Empreendedorismo
O contexto dos bancários e profissionais financeiros é o que mais se assemelha aos empreendedores, porque eles também estão acostumados a moldar a realidade da forma como eles bem desejam e não tendem a se preocupar com a opinião de outras pessoas. Afinal, eles sempre mandam nos próprios negócios e, se em um momento quiserem satisfazer suas necessidades, podem querer procurar uma pessoa que esteja no trabalho.
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Aviação
Por fim, a questão dos profissionais de aviação, como pilotos e aeromoças, parece ser bem óbvia, haja vista que eles tendem a viajar bastante, passar muito tempo fora de casa e conhecer várias pessoas interessantes de outros países. Para a especialista Tracey Cox, essa distância frequente e a solidão das escalas cria o cenário ideal para que existam encontros discretos que talvez o(a) companheiro(a) nunca descubra.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
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