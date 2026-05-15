Traição no expediente? Especialista lista as 5 profissões que são mais infiéis no trabalho

Apesar da infidelidade ser considerada um fenômeno comum nas sociedades, para os casais monogâmicos pode gerar a desconfiança e diversas outras consequências que, na maioria das vezes, levam ao fim do relacionamento. De acordo com a pesquisa "Radiografia da Infidelidade e Infiéis no Brasil", 8 em cada 10 pessoas já traíram em um relacionamento, o que destaca um cenário cada vez mais habitual no mundo.

Em entrevista ao jornal O Globo, a especialista em relacionamentos Tracey Cox, conhecida por ser autora de diversos livros sobre o tema e colunista do Daily Mail, revelou como pessoas que exercem determinadas profissões tendem a ser mais infiéis do que outras. Na análise da especialista, ela citou que a traição não é apenas motivada pela personalidade, mas também pelo estresse e logística dos empregos.

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Confira as 5 áreas de profissões que mais traem no trabalho:

Saúde

Como a medicina é uma das profissões mais estressantes presentes no mercado de trabalho, os profissionais exaustos costumam compartilhar experiências traumáticas e uma vulnerabilidade emocional com muitos colegas nos hospitais. Além disso, conforme eles avançam na carreira, eles podem pensar e sentir que as normas sociais não se aplicam a eles, porque são "superiores", e por isso podem trair muitas vezes.

Educação

Outra área profissional que também é muito estressante é a de educação, visto que muitos professores, tanto da rede pública quanto privada, tendem a se sobrecarregar com a quantidade de turmas nas escolas e faculdades. Dessa forma, eles podem trair os seus companheiros. “Se o parceiro não trabalha no setor da educação, é difícil para ele entender o nível de estresse e dedicação que a sala de aula exige”, disse Cox.

Bancos e Finanças

Os profissionais que trabalham em bancos e empresas financeiras estão acostumados a conhecer como burlar ou manipular situações para atingir seus KPIs (indicadores-chave de desempenho). Por esse motivo, e devido a eles estarem tão mergulhados em sistemas que não precisam de regras, os parceiros podem acabar desenvolvendo uma desinibição mental para trair seu companheiro de vida no próprio local de trabalho.

Empreendedorismo

O contexto dos bancários e profissionais financeiros é o que mais se assemelha aos empreendedores, porque eles também estão acostumados a moldar a realidade da forma como eles bem desejam e não tendem a se preocupar com a opinião de outras pessoas. Afinal, eles sempre mandam nos próprios negócios e, se em um momento quiserem satisfazer suas necessidades, podem querer procurar uma pessoa que esteja no trabalho.

Aviação

Por fim, a questão dos profissionais de aviação, como pilotos e aeromoças, parece ser bem óbvia, haja vista que eles tendem a viajar bastante, passar muito tempo fora de casa e conhecer várias pessoas interessantes de outros países. Para a especialista Tracey Cox, essa distância frequente e a solidão das escalas cria o cenário ideal para que existam encontros discretos que talvez o(a) companheiro(a) nunca descubra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)