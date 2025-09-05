Tem essas 3 plantas em casa? Elas podem atrair escorpiões para sua residência; descubra quais são

Com a chegada das estações mais quentes e úmidas, o número de aparições de escorpiões em áreas urbanas tende a aumentar. O que muita gente não sabe, principalmente os amantes de plantas, é que algumas espécies comuns em jardins e áreas externas podem estar atraindo escorpiões para dentro de casa e colocando o ambiente a família em risco.

O escorpião é um dos animais mais perigosos e temidos pelos humanos. Traiçoeiros, uma picada desse aracnídeo, além de mega dolorida, pode ser fatal, especialmente para crianças e idosos. Manter a casa segura começa com atenção aos detalhes, inclusive ao tipo de planta que você cultiva no quintal ou na varanda.

Pensando na sua segurança, o OLiberal.com lista abaixo 3 plantas que podem servir de abrigo ou chamariz para escorpiões, segundo especialistas em controle de pragas e jardinagem.

1. Bromélia

A bromélia é uma planta ornamental muito popular em jardins tropicais e interiores devido a sua beleza exótica. No entanto, sua estrutura com folhas em forma de roseta acumula água no centro, criando um ambiente úmido e protegido, ideal para pequenos animais, inclusive escorpiões.

2. Bananeira ornamental

As bananeiras ornamentais, comuns em jardins de médio e grande porte, oferecem folhagens amplas que criam sombra e retêm umidade no solo, as condições perfeitas para o esconderijo de escorpiões, que preferem ambientes escuros e frescos durante o dia.

Além disso, o acúmulo de folhas secas ao redor da planta facilita a presença de baratas e outros insetos, o que potencializa o risco de infestação.

3. Samambaia

Clássica em varandas e áreas internas, a samambaia pode parecer inofensiva, mas suas folhas densas e caídas criam esconderijos perfeitos para escorpiões. Por ser uma planta que gosta de sombra e umidade, ela normalmente é regada com frequência, outro fator que favorece a presença desses aracnídeos.

Quem cultiva samambaias deve estar atento à limpeza periódica do vaso e do ambiente ao redor, evitando o acúmulo de matéria orgânica que possa servir de abrigo ou alimento para pragas.

Como evitar escorpiões em casa: dicas rápidas

Se você possui uma ou mais dessas plantas em casa, não precisa se desesperar. Veja algumas dicas para evitar que elas se tornem um problema:

Mantenha o jardim sempre limpo, sem acúmulo de folhas secas ou entulho;

Evite deixar vasos diretamente no chão, principalmente próximos a ralos ou muros;

Use telas em ralos e vistorie com frequência os cantos escuros e úmidos da casa;

Se possível, evite plantas que acumulam água ou têm folhas muito densas em áreas externas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)