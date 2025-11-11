TCU: há 17 capitais sem preparo para recuperação de desastres com mudanças no clima

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou nesta terça-feira, 11, os resultados auferidos no chamado "Painel ClimaBrasil", com informações das políticas de proteção ao clima nas 27 unidades federativas brasileiras. A maioria dos estados desconhece os riscos da mudança do clima em seu território, com dezessete capitais sem preparo para a recuperação de desastres causados pelas alterações no clima.

Das 24 capitais participantes do levantamento, apenas quatro identificaram os grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas.

Além disso, 24 estados possuem planos para redução do efeito estufa, mas apenas sete definiram metas concretas. Outro dado é que metade das capitais tem dificuldade para participar dos programas climáticos estaduais e federais.

O Painel ClimaBrasil é o desdobramento de um projeto internacional, chamado ClimateScanner, que também teve os resultados apresentados nesta terça, conforme detalhou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em matéria publicada mais cedo. Foram 32 tribunais de contas envolvidos e 62 auditores capacitados, abrangendo todo o território nacional.

"Nós estamos fazendo com uma linguagem acessível, simples, para a dona de casa, para o homem do campo poder ler no seu smartphone. Poder ver e poder saber o compromisso daquela cidade. E vamos chegar a todos os municípios do Brasil", declarou o presidente do TCU, Vital do Rêgo, em conversa com jornalistas.

Em geral, o relatório identifica que os recursos são limitados e as ações climáticas exigem investimentos altos e duradouros. É também reforçada a necessidade de diversificar as fontes de financiamento. Embora os estados incentivem o investimento privado em clima, apenas quatro entes mobilizam recursos de fato, de acordo com o levantamento.