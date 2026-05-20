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SP: piloto de helicóptero morre após ser baleado na cabeça durante assalto na região do Butantã

Estadão Conteúdo

O piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva morreu nesta terça-feira, 19, depois de ser atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo, na altura do número 700 da Avenida Rio Pequeno, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo.

Conforme registro da Polícia Militar, Odailton estava dirigindo seu carro pela avenida quando foi abordado por um homem em uma motocicleta preta. Informações preliminares apontam que a vítima teria reagido à abordagem - na sequência, foi alvejada pelo criminoso.

Odailton chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Não foram identificados pertences roubados do piloto na ação. O caso foi registrado como latrocínio no 14° Distrito Policial, em Pinheiros.

A reportagem buscou contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e aguarda retorno. Até a última atualização do texto, não havia informações se o suspeito tinha sido detido.

Odailton também era conhecido com Dato de Oliveira e trabalhou como piloto do Globocop, como é chamado o helicóptero usado pela rede Globo para sobrevoar a cidade de São Paulo.

Nas redes sociais, ele informava também ser piloto de avião e ter 49 anos de experiência de aviação. Dizia ainda ser palestrante e autor do livro autobiográfico Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo.

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