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Sonia Abrão é processada na Justiça por ex-'BBB 26', saiba mais detalhes

A ação judicial tem relação com declarações exibidas no programa "A Tarde é Sua"

Gabrielle Borges
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Sônia Abrão está enfrentando novo processo (Reprodução/Redes Sociais)

A apresentadora Sonia Abrão está sendo acionada na Justiça pela ex-participante do BBB 26, Chaiany, após declarações feitas sobre a postura da sister no reality show, cuja final está marcada para a próxima terça-feira (21).

A ação judicial tem relação com declarações exibidas no programa "A Tarde é Sua", no qual Sonia comentou momentos polêmicos da trajetória de Chaiany dentro da casa, além de criticar atitudes da participante ao longo do jogo.

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Sonia comentou o caso no portal Metrópoles e afirmou que a questão já está sob responsabilidade de sua defesa. “Vê se pode? Não quis nem saber a justificativa. Está na mão do meu advogado. Ele que leia”, declarou a jornalista, que já enfrentou situação semelhante anteriormente, quando foi processada por Ana Paula Renault durante o BBB 16.

A apresentadora também criticou a postura de ex-participantes do programa após deixarem o confinamento.

“Quando eles saem do ‘BBB’, querem tirar dinheiro de quem faz a cobertura. Vira e mexe aparece um processo. E, para mim, já surgiu o primeiro antes mesmo do programa acabar. Foi a Chaiany. Eu só fiz alguns comentários sobre ela, e comentários justíssimos”, afirmou.

Equipe de Chaiany se pronunciou

Diante da repercussão, a equipe da ex-BBB se manifestou publicamente e informou que adotaria medidas legais. Segundo os administradores das redes sociais de Chaiany, a decisão foi tomada ainda após as primeiras falas consideradas ofensivas à imagem da goiana.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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