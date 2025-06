Socorristas iniciam resgate de brasileira que caiu em trilha na Indonésia

Uma equipe de socorristas conseguiu entregar suprimentos à brasileira Juliana Marins, que está presa em um local de difícil acesso em uma montanha na Indonésia, aguardando ser resgatada há quase 24 horas.

"O resgate conseguiu descer até ela, deram comida, deram água. Ela está estabilizada. Vão colocar ela na maca assim que possível", disse a irmã de Juliana, Mariana Marins, à TV Globo.

Segundo Mariana, a irmã está respondendo e não se sabe a gravidade dos ferimentos que possa ter sofrido.

A jovem de 27 anos de Niterói (RJ) caiu durante uma trilha de escalada no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, enquanto fazia uma caminhada pela área de vulcão na madrugada deste sábado, 21, pelo horário local, início da noite de sexta-feira, 20, pelo fuso do Brasil.

Juliana deve ser removida do local de helicóptero na manhã de domingo, no horário local, noite de sábado no Brasil.

VEJA MAIS

A embaixada brasileira em Jacarta está dando apoio ao resgate, segundo a família. A Embaixada da Indonésia no Brasil não se pronunciou.