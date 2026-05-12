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Segurança pública 'é uma das preocupações mais concretas da vida nacional', diz Hugo Motta

Motta ainda elogiou a PEC da Segurança Pública, que foi enviada pelo Executivo, aprovada pela Câmara e agora aguarda uma deliberação do Senado

Estadão Conteúdo
fonte

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira, 12, que a segurança pública é "uma das preocupações mais concretas da vida nacional" e que o assunto "não se resolve com frases fáceis nem com disputas estéreis". As declarações foram feitas no lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, do governo federal, no Palácio do Planalto.

"Ao longo dos últimos anos, a Câmara dos Deputados assumiu a segurança pública como uma prioridade. Fizemos isto sem partidarizar o tema, porque segurança não pertence ao governo nem à oposição. Pertence à cidadania brasileira, ao direito do nosso povo de ter uma vida plena", afirmou o deputado.

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Motta ainda elogiou a PEC da Segurança Pública, que foi enviada pelo Executivo, aprovada pela Câmara e agora aguarda uma deliberação do Senado. Para Motta, o texto foi feito com "longa escuta, debate federativo e equilíbrio".

Presídios federais

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, disse que o investimento para ampliar o nível de segurança em 138 presídios é um "acontecimento extraordinário". De acordo com o governo, esses presídios, que correspondem a 10% da totalidade de unidades no País, ganharão condições similares à dos presídios federais.

"Não é trivial que 138 unidades prisionais, que representam 10% da totalidade de presídios do País, venha a ter essa qualificação", disse Wellington. "Nós elevarmos 138 presídios à condição similar dos presídios federais é um acontecimento extraordinário".

Ainda segundo o ministro, 18,7% da população carcerária está nestes presídios, que serão contemplados em todos os Estados e no Distrito Federal (DF).

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